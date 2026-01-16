Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl. Nie zanosi się, by wrócił do Polski.

Wysokie kary dla Zbigniewa Ziobry za nieobecność w Sejmie

W czasie konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty ujawnił, jak wygląda harmonogram działań Sejmu w sprawie kar finansowych dla Zbigniewa Ziobry za jego nieobecność w ławach poselskich. Dokładnie wylicza, ile były minister sprawiedliwości straci, jeśli nie wróci z Węgier do Polski.

Te daty ważne w harmonogramie kar dla Zbigniewa Ziobry

Marszałek precyzyjnie wskazał dni, które stanowią punkty zwrotne w procedurze nakładania kar na posła Zbigniewa Ziobrę:

21 stycznia (wtorek): To przełomowy moment. Tego dnia mija dokładnie 18. dzień nieobecności Zbigniewa Ziobry, liczonej łącznie przez kilka miesięcy.

28 stycznia (wtorek): To ostateczny termin dla posła na złożenie wyjaśnień. Właśnie wtedy mija siedmiodniowy termin na ewentualne usprawiedliwienie swojej nieobecności.

29 stycznia (środa): Jeśli usprawiedliwienie nie wpłynie, marszałek skieruje oficjalne pismo do przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Czarzasty o karach dla Ziobry: najgorsze przed nim

Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że kary finansowe dla Zbigniewa Ziobry są naliczane już teraz, ale będzie za chwilę naprawdę gorąco. "Odliczamy pieniądze za wszystkie posiedzenia, ale wymiar ten dotkliwy nastąpi po osiemnastym posiedzeniu" - powiedział marszałek Sejmu.

Czarzasty będzie wnioskował ws. diety poselskiej Ziobry

Za pierwsze trzy dni nieobecności w miesiącu potrącane jest 588 zł, czyli 1/30 diety i uposażenia za każdy dzień). Od czwartego dnia nieobecności kwota drastycznie rośnie - poseł traci aż 3534 zł dziennie. Jak zapowiada Czarzasty, sprawa Ziobry przejdzie przez Komisję Regulaminową, która może udzielić posłowi uwagi, upomnienia lub nagany, a potem trafi do Prezydium Sejmu. "Skieruję wniosek o utratę diety parlamentarnej w całości oraz o obniżenie uposażenia posła do jednej dziesiątej" - zapowiada Marszałek. "Oznacza to, że jeśli procedura zostanie domknięta, Zbigniew Ziobro będzie otrzymywał jedynie 1350 zł brutto miesięcznie" - podsumowuje Czarzasty.