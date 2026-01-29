Fala zgłoszeń w serwisie Downdetector gwałtownie rośnie. Kłopoty z dostępem do usług finansowych zgłaszają osoby posiadające konta w:

  • ING Bank Śląski,
  • Bank Pekao,
  • Bank Millennium (ponad 400 raportów),
  • mBank,
  • Alior Bank,
  • BNP Paribas,
  • Santander.

Czy to wina Cloudflare?

Eksperci szybko wykluczyli zbieg okoliczności. Mało prawdopodobne, aby siedem dużych instytucji jednocześnie zaliczyło wewnętrzną wpadkę. Jak podaje serwis dobreprogramy.pl, trop prowadzi do firmy Cloudflare – globalnego dostawcy usług sieciowych i zabezpieczeń.

Analiza statusów technicznych wskazuje, że Cloudflare walczy obecnie z dwiema usterkami. Jedna z nich bezpośrednio wpływa na wydajność modułów odpowiedzialnych za ruch internetowy. Ponieważ wiele polskich banków i portali (jak Allegro czy Nazwa.pl) korzysta z tych rozwiązań, błąd u dostawcy "odciął" klientów od usług.

Trwają prace naprawcze

Informatycy Cloudflare są świadomi problemu od wielu godzin i wdrażają poprawki. Usterka ma jednak charakter zmienny – niektórzy klienci mogą zalogować się bez trudu, podczas gdy inni widzą jedynie komunikaty o błędzie połączenia. Na ten moment nikt nie jest w stanie precyzyjnie określić, kiedy pełna sprawność systemów powróci.