Fala zgłoszeń w serwisie Downdetector gwałtownie rośnie. Kłopoty z dostępem do usług finansowych zgłaszają osoby posiadające konta w:

ING Bank Śląski,

Bank Pekao,

Bank Millennium (ponad 400 raportów),

mBank,

Alior Bank,

BNP Paribas,

Santander.

Czy to wina Cloudflare?

Eksperci szybko wykluczyli zbieg okoliczności. Mało prawdopodobne, aby siedem dużych instytucji jednocześnie zaliczyło wewnętrzną wpadkę. Jak podaje serwis dobreprogramy.pl, trop prowadzi do firmy Cloudflare – globalnego dostawcy usług sieciowych i zabezpieczeń.

Reklama

Analiza statusów technicznych wskazuje, że Cloudflare walczy obecnie z dwiema usterkami. Jedna z nich bezpośrednio wpływa na wydajność modułów odpowiedzialnych za ruch internetowy. Ponieważ wiele polskich banków i portali (jak Allegro czy Nazwa.pl) korzysta z tych rozwiązań, błąd u dostawcy "odciął" klientów od usług.

Trwają prace naprawcze

Informatycy Cloudflare są świadomi problemu od wielu godzin i wdrażają poprawki. Usterka ma jednak charakter zmienny – niektórzy klienci mogą zalogować się bez trudu, podczas gdy inni widzą jedynie komunikaty o błędzie połączenia. Na ten moment nikt nie jest w stanie precyzyjnie określić, kiedy pełna sprawność systemów powróci.