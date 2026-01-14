Do uszkodzenia i przecieku rurociągu doszło na odcinku sieci magistralnej biegnącej wzdłuż ul. Orkana, w okolicy skrzyżowania z ul. Wiklinową.

W tej chwili ten uszkodzony odcinek został wyłączony z pracy i jest odwadniany – powiedziała PAP kierownik Działu Strategii i Komunikacji Społecznej LPEC Teresa Stępniak-Romanek.

Po spuszczeniu wody i wystudzeniu uszkodzony fragment rurociągu będzie wymieniony na nowy, a następnie na nowo zostanie wpuszczona woda.

Przewidujemy, że prace naprawcze powinny się zakończyć do północy, natomiast bardzo czasochłonne będzie ponowne napełnienie gorącą wodą tego nowego odcinka i późniejsze uruchomienie do pełnej pracy. Dlatego przewidujemy, że przerwa w dostawie ciepła może potrwać nawet do jutra, do godzin południowych w tych najbardziej oddalonych budynkach od miejsca awarii – zaznaczyła.

Reklama

Awaria ciepła w Lublinie. 174 budynki bez ogrzewania i ciepłej wody

Przerwa w dostawie ciepła obejmie część dzielnicy Węglin Południowy oraz Osiedle Błonie i Osiedle Łęgi w dzielnicy Czuby, w południowo-zachodniej krańcowej części miasta. Dotyczy to w sumie 174 budynków, do których – jak tłumaczyła Stępniak-Romanek – dostarczane przez LPEC ciepło stanowi około 5 proc. całej mocy ciepła dostarczanej przez to przedsiębiorstwo dla miasta.

Reklama

LPEC dostarcza ciepło do prawie 75 proc. gospodarstw domowych w Lublinie, czyli do blisko 250 tys. mieszkańców.

Stępniak-Romanek dodała, że utrudnienia spowodowane awarią obejmują tereny, gdzie dominują nowe budynki, które "mają dość wysoką zdolność akumulacji ciepła", a przerwa w dostawie ciepła odczuwalna tam będzie mniej więcej od godz. 16.00 i przez noc.

Mamy nadzieję, że w tym czasie budynki nie zdążą się bardzo wychłodzić, tym bardziej że to są nowe budynki o dość dobrej izolacji. Tak naprawdę największą uciążliwością będzie brak dostawy ciepłej wody – dodała.

Komunikat o awarii sieci ciepłowniczej ze szczegółowym wykazem ulic oraz numerów budynków, w których będą przerwy w dostawie ciepła, LPEC opublikowało na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.