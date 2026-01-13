Wenus w Wodniku nie lubi rutyny. Sprzyja nowym pomysłom, nagłym decyzjom i relacjom, które zaczynają się "inaczej niż zwykle".

Dla pięciu znaków zodiaku ten ingres może okazać się szczególnie korzystny. W grę wchodzą pieniądze, miłość albo jedno i drugie. Sprawdź, czy jesteś na liście.

Wenus wchodzi do Wodnika. Do pięciu znaków przyjdą pieniądze i miłość

Wodnik. To Twój czas. Wenus w Twoim znaku działa jak osobisty reflektor. Ludzie zwracają na Ciebie uwagę, a Twoje pomysły w końcu trafiają na podatny grunt.

Miłość: Może pojawić się ktoś, kto od razu zaintryguje Cię rozmową, nie wyglądem. Relacja zacznie się luźno, bez deklaracji, ale szybko nabierze znaczenia. Jeśli jesteś w związku, wraca flirt i poczucie, że jesteście po tej samej stronie.

Byk.Wenus jest Twoją planetą opiekuńczą, więc każda jej zmiana działa na Ciebie mocniej niż na innych.

Miłość: Uczucia mogą przyjść z nieoczekiwanej strony. Ktoś z pracy, znajomy znajomych albo osoba, której wcześniej nie brałeś pod uwagę. To relacja, która rozwija się powoli, ale stabilnie.

Lew. Wenus w Wodniku ustawia się naprzeciwko Twojego znaku, a to zawsze uruchamia ważne wydarzenia w relacjach.

Miłość: Albo ktoś nowy wchodzi w Twoje życie bardzo intensywnie, albo obecna relacja przechodzi test szczerości. To czas decyzji: dalej razem albo każdy w swoją stronę. Udawanie nie wchodzi w grę.

Skorpion. Dla Ciebie to czas wewnętrznego przełomu, który szybko przełoży się na realne sprawy.

Miłość: Możesz poczuć potrzebę bliskości, ale na nowych zasadach. Mniej kontroli, więcej wolności. Ktoś, kto da Ci przestrzeń, okaże się strzałem w dziesiątkę.

Strzelec. Wenus w Wodniku sprzyja rozmowom, podróżom i nowym kontaktom, a Ty czujesz się w tym żywiole.