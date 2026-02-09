"Mogę potwierdzić, że doszło w niedzielę do zatrzymania młodej kobiety w związku ze zgłoszeniami o prezentowaniu przez nią nieodpowiednich treści w internecie. Trwają czynności z tą kobietą" - powiedziała portalowi TVP.Info asp. Izabela Kik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Policja wkroczyła do akcji

Zatrzymana "do wyjaśnienia sprawy"

Chodzi o patostreamerkę z Kamienia Pomorskiego, znaną jako „Paulisia”. Wedle informacji portalu TVP.Info, 33-letnia kobieta została zatrzymana „do sprawy”, a policja zabezpieczyła sprzęt elektroniczny patostreamerki.