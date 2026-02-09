Respondenci odpowiadali w sondażu na pytanie: "Którego z Prezydentów RP na dziś ocenia Pan/Pani najlepiej?".

Kwaśniewski najlepiej ocenianym prezydentem. Które miejsce zajął Nawrocki?

Okazało się, że najwięcej badanych wskazało na Aleksandra Kwaśniewskiego. Wskazało go 29,6 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się obecny prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 25,1 proc.. Podium zamyka były prezydent Andrzej Duda. Wskazało go 12,4 proc. ankietowanych.

Który z prezydentów zajął ostatnie miejsce w sondażu?

Na kolejnych miejscach sondażu, w którym Polacy wskazywali najlepiej ocenianego prezydenta znaleźli się:

Lech Kaczyński (8,9 proc.)

Lech Wałęsa (5,4 proc.).

Najgorzej w tym sondażu wypadł natomiast Bronisław Komorowski, którego wskazało 4 proc. badanych. Odpowiedź "żaden z nich" wybrało 7,8 proc. ankietowanych, a "trudno powiedzieć" - 6,8 proc.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 4-6 lutego metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 1011 dorosłych Polaków.