Donald Trump skrytykował występ podczas Super Bowl

Donald Trump skrytykował jeden z występów podczas tegorocznego Super Bowl. Swoją opinię wyraził w sieci społecznościowej Truth Social. Prezydent USA ocenił go jako "absolutnie okropny, jeden z najgorszych w historii!".

Trump pisze o "uderzeniu w twarz"

Chodzi o występ rapera Bad Bunny'ego. "To nie ma sensu, jest afrontem wobec wielkości Ameryki, nie reprezentuje naszych standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości”"-pisał Trump, którego nie było na trybunach w Kalifornii.

"Nikt nie rozumie ani jednego słowa tego kolesia, a tańce są obrzydliwe, zwłaszcza dla małych dzieci, które oglądają mecz w całych USA i na całym świecie" - dodał prezydent.

Prezydent USA ocenił, że występ Bad Bunny'ego był "uderzeniem w twarz" USA. Trump już wcześniej stwierdził, że jego obecność na tegorocznym Super Bowl, czyli najważniejszym wydarzeniu sportowym roku w USA, to "zły wybór". Bad Bunny wystąpił podczas Super Bowl z Lady Gagą i Ricky Martinem. Za raperem pojawił się napis: "Jedyną rzeczą silniejszą od nienawiści jest miłość".

Kim jest Bad Bunny?

Bad Bunny w ubiegłą niedzielę został wyróżniony trzema nagrodami Grammy, w tym za najlepszy album roku. Laureat powiedział ze sceny: Zanim podziękuję Bogu, powiem: "ICE OUT" (ICE, wynoś się). Funkcjonariusze służb imigracyjnych (ICE) w styczniu zastrzelili dwoje obywateli USA protestujących przeciw akcjom deportacyjnym.

Alternatywny koncert u konserwatystów

Konserwatywna organizacja Turning Point USA zorganizowała alternatywny koncert w połowie meczu Super Bowl, który określono jako "typowo amerykański". Link do jej transmisji udostępnił m.in. Biały Dom i szef Pentagonu Pete Hegseth. Na tym koncercie główną gwiazdą był Kid Rock, który jest zwolennikiem Donalda Trumpa. Na Youtube transmisja zgromadziła ok. pięciu milionów widzów.

W meczu finałowym zmierzyli się Seattle Seahawks i New England Patriots. Drużyna Seahawks wygrała z wynikiem 29-13. Szacuje się, że w ubiegłym roku mecz Super Bowl obejrzała rekordowa liczba widzów: 128 milionów.