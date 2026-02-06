W piątek 6 lutego prezydent USA Donald Trump opublikował wpis na swojej platformie Truth Social z wypowiedzią europosła PiS Dominika Tarczyńskiego. Trump udostępnił fragment wywiadu, którego Tarczyński udzielił brytyjskiej telewizji w 2018 roku. Europoseł PiS atakował koncepcje pomocy uchodźcom i sprzeciwiał się przyjazdom cudzoziemców do Polski. Na nagraniu podanym dalej przez prezydenta USA widnieje przypis "Learn from Poland" (Uczcie się od Polski).

Co powiedział Tarczyński w nagraniu?

Dominik Tarczyński powiedział dziennikarce brytyjskiej telewizji w 2018 r., że Polska nie przyjmuje imigrantów. "Jeżeli pytasz mnie o nielegalną imigrację muzułmanów, to nawet jeden nie przyjedzie do Polski, jeżeli jest nielegalny. Przyjęliśmy dwa miliony Ukraińców, którzy pracują, którzy zachowują się pokojowo w Polsce. Nie przyjmiemy ani jednego muzułmanina, bo to obiecaliśmy" - stwierdził .

Europoseł PiS mocno w europarlamencie o imigrantach

W kolejnej części pojawiła się wypowiedź Dominika Tarczyńskiego z europarlamentu. Mówił wtedy, że Polsce nie są potrzebni "wyedukowani inżynierowie i doktorzy", jeśli mają to być imigranci. "Uczcie się od Polski, bądźcie jak Polska" - zakończył. Taki właśnie napis "Lern from Poland" (Uczcie się od Polski) znalazł się na nagraniu opublikowanym przez Donalda Trumpa

Dominik Tarczyński zabiega o względy amerykańskiej prawicy

Dominik Tarczyński od dawna chce wkraść się w łaski prawicowych, amerykańskich polityków. Bywa gościem konserwatywnej telewizji Fox News, a w 2024 roku brał udział we wiecach wyborczych Donalda Trumpa. Niedawno twierdził też, że funkcjonariusze ICE (agencji prowadzącej politykę deportacyjną Trumpa) wykonali "dobrą robotę", zabijając 7-letniego Alexa Prettiego na ulicach Minneapolis.