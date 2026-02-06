Zatrucie trutką na szczury w przedszkolu

Do zdarzenia doszło w miejscowości Krokowa na Pomorzu. Dzieci a dokładnie dwoje sześciolatków zatruło się trutką na szczury. Trafiły już pod opiekę lekarzy a ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja bada sprawę. Co dokładnie sprawdza?

Sześciolatki pozostają pod stałą obserwacją lekarzy. Sprawę bada również policja. Jak mówi w rozmowie z Radiem ZET podkomisarz Patrycja Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Pucku funkcjonariusze sprawdzają wszystkie szczegóły zdarzenia. Jednym z nich jest ilość trutki, jaką dzieci spożyły, a także to gdzie i dlaczego w ogóle do tego doszło.

Policja zapewniła, że zbada wszystkie wątki tej sprawy. Według przepisów, trutki powinny być trzymane z dala od dzieci. Do walki z gryzoniami powinno zatrudniać się profesjonalną ekipę i w czasie gdy w budynku nie ma dzieci.