Chodzi o 62-sekundowy film, który opowiada o maszynach do głosowania, wykorzystywanych podczas wyborów prezydenckich przed 6 lat. Trump przegrał wtedy z Bidenem. Film powtarza nieprawdziwe zarzuty wobec firmy Dominion Voting Systems, sugerując, że miała ona przyczynić się do "kradzieży" wyborów prezydenckich w 2020 roku na niekorzyść Trumpa.

Barack Obama i Michelle Obama jako małpy

Oburzenie wywołała końcówka nagrania. W klipie przez kilka widać Baracka Obamę i jego żonę Michelle Obamę, których przedstawiono jako małpy. W tle rozbrzmiewa piosenka zespołu The Tokens „The Lion Sleeps Tonight”.

Demokraci mocno krytykują "obrzydliwe zachowanie prezydenta”

Post skrytykowało biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma, potencjalnego kandydata Demokratów na prezydenta w wyborach w 2028 r. i znanego krytyka Trumpa. „Obrzydliwe zachowanie prezydenta. Każdy Republikanin musi to potępić. Teraz” - napisano na koncie Newsoma na X.

Były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego i bliski powiernik Baracka Obamy Ben Rhodes również potępił nagranie. "Niech Trumpa i jego rasistowskich zwolenników prześladuje myśl, że przyszli Amerykanie będą traktować Obamów jak ukochanych ludzi. Jego zaś będą jednocześnie traktować jak plamę na naszej historii" - napisał na X.