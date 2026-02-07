Warszawa
Donald Trump nie będzie zadowolony. Protesty przeciwko obecności ICE na igrzyskach olimpijskich

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 22 minuty temu
To na pewno nie spodoba się Donaldowi Trumpowi. W cieniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich odbyła się demonstracja przeciwko obecności amerykańskich funkcjonariuszy służb deportacyjnych (ICE) we Włoszech. Na ulicach Mediolanu protestowały setki osób. Ludzie skandowali antyamerykańskie hasła i odpalali race. Na transparentach mieli hasła m.in. "ICE do domu".

Źródło dziennik.pl
