Polski pięściarz "narozrabiał" w USA

Wawrzyk wpadł w kłopoty na własne życzenie. W grudniu 2025 roku trafił do aresztu w Sarasota County na Florydzie. Polakowi usłyszał zarzuty, które obejmowały kradzież sklepową, posiadanie narzędzi do omijania zabezpieczeń oraz opór stawiany funkcjonariuszom.

Próbka "B" Andrzeja Wawrzyka również dała wynik pozytywny

Dla Wawrzyka to nie był pierwszy konflikt z prawem na terytorium USA. W sierpniu 2023 roku w Chicago pięściarz został zatrzymany za kradzież towaru o wartości powyżej 300 dolarów.

Wawrzyk nielegalnie przedłużył pobyt w USA

Tak "bogata" kartoteka działa na niekorzyść Wawrzyka. Jego osobą zainteresowało się ICE. Jak dowiedział się "Przegląd Sportowy Onet" od rzecznika tej instytucji wobec 38-letniego boksera rozpoczęła się procedura deportacji, bo pięściarz złamał również prawo, przekraczając o ponad 2 lata swój pobyt w USA.

Wawrzyk został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych 31 lipca 2023 roku jako tymczasowy gość z zezwoleniem na pobyt do 20 września 2023 roku. Przekroczył dozwolony okres pobytu o ponad 2 lata, łamiąc prawo. ICE nałożyło na Wawrzyka nakaz zatrzymania imigracyjnego, podczas gdy czeka go lokalny proces - wyjaśnił na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" Christopher Meares.

Wawrzyk ostatni raz raz walczył rok temu

Wawrzyk najlepsze lata kariery ma już dawno za sobą. W 2013 roku walczył o mistrzostwo świata federacji WBA wagi ciężkiej. Jego rywalem był z Aleksander Powietkin. Polak przegrał z Rosjaninem przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

W 2017 roku przed pojedynkiem z Deontayem Wilderem testy antydopingowe Wawrzyka dały wynik pozytywny. 38-latek na ring wrócił w 2022 roku. Od tego czasu stoczył pięć walk, ale wygrał tylko jedną z nich.

Wawrzyk ostatni raz do ringu wszedł w lutym zeszłego roku. Przegrał z Damianem Knybą. Jego obecny rekord to 34 zwycięstwa i pięć porażek.