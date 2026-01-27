W poniedziałek wieczorem w "Kropce nad i" Aleksander Kwaśniewski odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa, która uderzyła w wiele państw NATO. Amerykański prezydent stwierdził, że USA nigdy nie potrzebowały pomocy Sojuszu. "Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu" - mówił Donald Trump.

Po szokujących słowach Donalda Trumpa oczekiwano stanowczej reakcji prezydenta Karola Nawrockiego. Napisał on na portalu X, że "polscy żołnierze to bohaterowie", dla wielu nie była to wystarczająca odpowiedź, ale nie była to ani odpowiedź konkretna, ani skierowana do prezydenta USA.

"Słowa Donalda Trumpa są oburzające"

"Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego "słowa Donalda Trumpa są oburzające". "Aż dziwne, że nikt z doradców prezydenta USA nie zwrócił na to uwagi" - podkreślił były prezydent RP.

"Polska prawica wiele wybaczy Donaldowi Trumpowi"

Aleksander Kwaśniewski zabrał także głos na temat reakcji Karola Nawrockiego w tej sprawie. "Chciałbym traktować to jako taktykę. Gdyby była dobra współpraca między prezydentem a rządem, to wtedy taki podział ról ma sens, że prezydent z racji na swoje kontakty, wypowiada się ostrożniej, a rząd wypowiada się w duchu europejskim" - zaznaczył. "Gdyby taki podział taktyczny był, to uważałbym go za sensowny. Czy jednak tak jest? Wątpię. Zakochanie się prezydenta i polskiej prawicy w Donaldzie Trumpie jest tak wielkie, że są gotowi mu wiele wybaczać" - dodał.

Aleksander Kwaśniewski o "pułapce Donalda Trumpa"

Aleksander Kwaśniewski stwierdził także, że prezydent USA "utrudnił zadanie Karolowi Nawrockiemu". "Miłość do Donalda Trumpa musi być silnie ograniczona" - stwierdził. Zdaniem byłego prezydenta "w przypadku Donalda Trumpa wdzięczność działa tylko w jedną stronę". "Mamy taki moment, takiego prezydenta USA. To, że wdzięczność traktuje w jedną stronę, to wiemy, ale to, że nie szanuje partnerów i sojuszników, warto zapamiętać" - podkreślił. "Ja bym to nazwał pułapką Donalda Trumpa. Wszyscy, którzy go bezwarunkowo wspierają, nie raz znajdą się jeszcze w kłopotach. (...) Zobaczą, w jakiej pułapce się jeszcze znajdą" - dodał.