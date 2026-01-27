W sondażu SW Research na zlecenie Onetu Polacy wskazali kilku polityków jako kandydatów na premiera z PiS. Najlepiej wypadł Patryk Jaki, który zdobył 14,9 proc. wskazań. Za nim uplasował się minister w Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki z wynikiem 9,1 proc. Na dalszych miejscach znaleźli się politycy o zbliżonym poparciu: Przemysław Czarnek, którego jako potencjalnego premiera widzi 7,9 proc. ankietowanych i Tobiasz Bocheński z wynikiem 7,5 proc.

"Z prezesem Kaczyńskim rozmawiam regularnie"

Bogucki został zapytany, czy rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim na temat tego, aby to on został kandydatem PiS na premiera. Ja z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim rozmawiam bardzo regularnie – raz w tygodniu. Nie wiem, czy ja jestem faworytem. Do wyborów prawie 2 lata. Najpierw praca, pokora i proszenie o głosy. Oczywiście koncepcja, w której wskazuje się jakąś osobę jako kandydata to koncepcja, która była już przeprowadzana, chociażby w przypadku premier Beaty Szydło – powiedział.

Dodał, że "to bardzo dobre rozmowy". Mogę powiedzieć, że rozmawiam z panem prezesem na wszystkie tematy polityczne – przyznał szef Kancelarii Prezydenta. Naciskany, czy zgodzi się zostać premierem odpowiedział: Jeśli do tego rodzaju rozmowy dojdzie, to odpowiem na pewno panu prezesowi, na pewno będę musiał porozmawiać z panem prezydentem, który jest dziś moim szefem. Bogucki zaznaczył, że to będzie decyzja prezesa PiS.

Relacje Kaczyńskiego z Nawrockim

Dopytywany o relacje Jarosława Kaczyńskiego z Karolem Nawrockim, powiedział, że są "bardzo dobre". To niezwykle ważne, by utrzymać dobrą relację między panem prezesem, panem prezydentem, środowiskiem PiS i środowiskami konserwatywnymi – dodał minister.