Jak przekazała radomska policja na platformie X, do wypadku na drodze S8 doszło około godziny 4.40 w poniedziałek, na wysokości wsi Nagoszewo, wsi Brok oraz miejscowości Stawek w woj. mazowieckim.

Dwie ofiary śmiertelne wypadku

"Kierujący busem Renault najprawdopodobniej najechał na tył pojazdu ciężarowego Volvo z naczepą. Chwilę później w tył busa uderzył Mercedes Sprinter. Renaultem podróżowało 9 osób. Niestety, w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący Renaultem oraz pasażer siedzący z przodu. Do szpitala trafił kierujący Mercedesem Sprinterem. Kierowcy Volvo i Mercedesa byli trzeźwi. Na miejscu pracują służby" – poinformowano.

Reklama

Reklama

Specjalny bus z uwagi na niskie temperatury

Pozostałe siedem osób z busa Renault na litewskich rejestracjach, które brały udział w wypadku nie mają obrażeń. Przebywają na miejscu pod opieką straży pożarnej, która podstawiła busa dla poszkodowanych ze względu na niskie temperatury – poinformował asp. Marcin Sawicki z zespołu prasowego policji w Radomiu.

Droga ekspresowa S8 zablokowana

Jak dodał Sawicki, S8 będzie zablokowana przez co najmniej kilka godzin. Trwają czynności prokuratorskie i oględziny miejsca zdarzenia. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Węzeł Poręba, a następnie w kierunku miejscowości Brok.