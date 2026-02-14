W wyczekiwanym przez Europejczyków przemówieniu w Monachium Rubio "zaskoczył wyraźnym, a momentami wręcz sentymentalnym, podkreśleniem roli relacji transatlantyckich" – czytamy w "SZ".

Niemcy: W odróżnieniu od Vance'a Rubio nie krytykował

Gazeta w Monachium stawia sobotnie wystąpienie w kontraście do tego sprzed roku wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. "W odróżnieniu od Vance'a Rubio nie krytykował europejskich sojuszników, lecz wyraził życzenie, by Stany Zjednoczone wspólnie z Europejczykami kształtowały nowe stulecie" – odnotowuje.

Niemcy: Amerykanie zarzucają Europie "kult" ochrony klimatu

Równocześnie – zauważa "SZ" – sekretarz stanu zaapelował o zmiany, m.in. powstrzymanie deindustrializacji, ograniczenie migracji. Europejczykom zarzucił podpadnięcie w "kult" ochrony klimatu.

Owacja na stojąco po przemówieniu Rubio

Przemówienie Marco Rubio, mniej konfrontacyjne niż to Vance'a na zeszłorocznej edycji MSC, zostało z dużym zadowoleniem i ulgą przyjęte przez zebranych w hotelu Bayerischer Hof. Było przerywane oklaskami. Na koniec od zgromadzonych sekretarz stanu otrzymał owację na stojąco.