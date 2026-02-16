Wykoleił się pociąg w Alpach

"Goppenstein, godz. 7, wykoleił się pociąg. Prawdopodobnie ranni, trwa akcja ratunkowa. Wkrótce więcej informacji" – przekazała na X policja kantonu Valais, w którym doszło do wypadku.

Według informacji portalu brytyjskiego tabloidu "The Sun", pociągiem miało podróżować około 80 osób.

Lawina powodem katastrofy w Alpach

Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) poinformowały, że z powodu lawiny ruch kolejowy „jest wstrzymany między Goppenstein a Brig” i taka sytuacja ma potrwać co najmniej do wtorku rano. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu jest to związane z wykolejeniem się pociągu.