Do katastrofy doszło w miejscowości Goppenstein, w południowej części Alp Szwajcarskich. Jak wynika z wpisu na platformie X, który zamieściła lokalna policja, wykoleił się pociąg. Trwa akcja ratunkowa.
Wykoleił się pociąg w Alpach
"Goppenstein, godz. 7, wykoleił się pociąg. Prawdopodobnie ranni, trwa akcja ratunkowa. Wkrótce więcej informacji" – przekazała na X policja kantonu Valais, w którym doszło do wypadku.
Według informacji portalu brytyjskiego tabloidu "The Sun", pociągiem miało podróżować około 80 osób.
Lawina powodem katastrofy w Alpach
Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) poinformowały, że z powodu lawiny ruch kolejowy „jest wstrzymany między Goppenstein a Brig” i taka sytuacja ma potrwać co najmniej do wtorku rano. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu jest to związane z wykolejeniem się pociągu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Dalszy ciąg materiału pod wideo
Reklama
Reklama
Reklama