Marta Nawrocka udzieliła wywiadu stacji TVN24. Poruszone w nim zostały tematy aborcji oraz in vitro. Wypowiedzi żony Karola Nawrockiego wywołały burzę w sieci. Nie brakowało słów krytyki wobec tego, co powiedziała pierwsza dama.

Senator KO staje w obronie Marty Nawrockiej

W obronie Marty Nawrockiej stanął senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. W programie "Tłit" WP powiedział, że "nie dołączy do grona jej krytyków". Stanowczo stwierdził, że każdy, w tym także pierwsza dama, ma prawo do wyrażania własnych opinii. Kwiatkowski dodał, że uwagi dotyczące milczenia pierwszej damy są niestosowne.

Osobiste wyznanie Marty Nawrockiej ws. aborcji. "Różne rzeczy w głowie miałam"

Uwagi takie, że pani prezydentowa mogłaby tego wywiadu nie udzielać, uważam za niestosowne i tak po ludzku powiem, że nigdy nie powinny mieć miejsca - powiedział senator KO.

Co Kwiatkowski krytykuje?

Można jednak poddawać krytyce pewną praktykę działania - powiedział i wskazał na konkretne aspekty działalności Marty Nawrockiej. Jego zdaniem pierwsza dama jako założycielka fundacji, która ma chronić dzieci przed hejtem w internecie, "bardzo ostrożnie wypowiadała się w sprawie zawetowania ustawy, która miała to bezpieczeństwo w sieci zapewnić".

Co Marta Nawrocka powiedziała o in vitro i aborcji?

Marta Nawrocka w rozmowie z Joanną Kryńską z TVN24 powiedziała, że jest "za życiem" i przeciwko aborcji. Przywołała swoje osobiste doświadczenia. Stałam przed wyborem; różne rzeczy w głowie miałam, ale też ze względu na swoją wiarę, ze względu na wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam - powiedziała pierwsza dama.

Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji, więc (...) jestem za życiem, a przeciwko aborcji - mówiła Marta Nawrocka. Pytana z kolei o in vitro, stwierdziła, że "nie ograniczałaby, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka".