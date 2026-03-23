Sprawę polexitu nagłośnił premier Donald Tusk. Jak napisał na platformie X "polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać” - zapewnił premier.

Dyskusja na temat polexitu

Politycy PiS temu zaprzeczają. Nie ma mowy o żadnym polexicie - przekonywał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Według niego Karol Nawrocki przez cały czas swojej prezydentury jasno mówi, że miejsce Polski jest w UE, ale - jak ocenił szef KPRP - jest to Unia narodów, UE bez "zielonego szaleństwa".

Ekspertka ds. dezinformacji Anna Mierzyńska powiedziała w Politico, że nawet jeśli politycy nie są zwolennikami wyjścia Polski z UE, to skutki takiej dyskusji mogą być poważne. Publiczne rozważania na ten temat mogą spowodować, że podczas kolejnej kampanii wyborczej w 2027 roku debata będzie się koncentrować na tym, kto jest zwolennikiem członkostwa w Unii a kto przeciwnikiem.

Polska powinna wyjść z UE?

"Czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy raczej ją opuścić?" - takie pytanie usłyszeli uczestnicy sondażu IBRiS dla Polsat News. Ponad połowa (50,7 proc.) odpowiedziała, że Polska zdecydowanie powinna pozostać w UE, a 22,1 proc, wybrała odpowiedź "raczej pozostać". W sumie 72,8 proc. respondentów jest przeciwko polexitowi.

Za tym, by Polska "raczej opuściła" UE jest 16,2 proc. pytanych, natomiast 6,7 proc. uważa, że należy zdecydowanie wystąpić z UE. Razem więc 22,9 proc. ankietowanych opowiada się za wyjściem Polski z UE.

Poprzednie badanie o polexicie

Na pytanie o wyjście Polski z UE odpowiadali badani także w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, przeprowadzonym w grudniu ubiegłego roku. Wtedy łącznie przeciwko wyjściu z Unii było 65,7 proc. ankietowanych. Innego zdania było natomiast 24,7 proc. uczestników badania. Jeśli więc porównać oba badania okazuje się, że rośnie liczba zwolenników pozostania UE, a maleje grupa opowiadających się polexitem.