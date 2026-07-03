Wybór imienia dla dziecka nie zawsze bywa prostym procesem. Wielu świeżo upieczonych rodziców ma pustkę w głowie i nie wie, na jakie się zdecydować. Często z pomocą przychodzą te imiona, które noszą dziadkowie albo pradziadkowie.
Imiona dla dzieci popularne w czasach PRL
Śmiało można stwierdzić, że imiona z czasów PRL od kilku a nawet kilkunastu lat przeżywają prawdziwy renesans i są coraz bardziej popularne. Wystarczy wspomnieć o takich imionach, które królowały w kolejnych dekadach czasów PRL, jak:
- w latach 60. - Maria Krystyna, Elżbieta, Jan, Stanisław, Andrzej
- w latach 70. - Małgorzata, Anna, Ewa, Krzysztof, Marek, Piotr
- w latach 80. - Agnieszka, Magdalena, Marta, Marcin, Tomasz, Bartosz
Wiele z nich wróciło do łask w ostatnich latach i wciąż cieszy się ogromnym uznaniem tych, którzy właśnie zostali rodzicami.
Najbardziej zapomniane imię czasów PRL
Bywają jednak i takie imiona, które choć były popularne w czasach PRL, dziś nie są nadawane dzieciom i nie wróciły do łask. Obok takich imion jak Grażyna, Jolanta, Lech czy Waldemar, jest jeszcze jedno nadawane naprawdę bardzo rzadko. Tym, najbardziej zapomnianym, imieniem czasów PRL jest Wacław. W 2024 roku zostało one nadane tylko 3 razy. Jest ono naprawdę rzadkością.
Jakie jest znaczenie tego zapomnianego imienia z PRL?
Wacław to męskie imię pochodzenia słowiańskiego. Jest ono spolonizowaną wersją czeskiego imienia Václav (dawniej Więcław). Oznacza ono osobę, która "zdobędzie więcej sławy" lub jest "zwieńczona sławą". W Polsce popularne stało się dzięki kultowi św. Wacława.
Jaka jest osoba, która nosi to rzadkie imię z PRL?
Osoba, która nosi imię Wacław, jest opisywana jako mężczyzna:
- szlachetny, nie uznający mściwych zachowań
- sprawiedliwy, prawdomówny
- rodzinny, ceni sobie ciepło domowe i spokój.
To popularne w czasach PRL imię a dziś najbardziej zapomniane nosili m.in. aktor Wacław Kowalski oraz muzyk, Wacław Kisielewski. Mężczyźni o tym imieniu obchodzą 4 marca, 5 marca, 4 kwietnia, 15 kwietnia, 28 września.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.