To imię noszą tylko dwie kobiety w Polsce. Było popularne w czasach PRL

18 kwietnia 2026, 04:43
To imię noszą tylko dwie kobiety w Polsce. Było popularne w czasach PRL
To imię było bardzo popularne w czasach PRL. Okazuje się, że dziś noszą je jedynie dwie kobiety w Polsce. To tradycyjne imię słowiańskie przechodzi do historii. O jakim dokładnie jest mowa?

Nadawanie imienia to ważny, ale czasem też trudny proces. Wielu przyszłym rodzicom spędza sen z powiek. Kiedy trzeba wybrać imię dla syna albo córki, nie jest to takie łatwe. Coraz częściej przyszli rodzice decydują się na imiona z dawnych lat.

To imię popularne w czasach PRL

Bywa, że niektóre imiona znikają z aktów stanu cywilnego. Wśród nich jest to, które w Polsce noszą już tylko dwie kobiety. To imię to Zdobysława. Dziś niemal niespotykane, było bardzo popularne w czasach PRL.

Jakie jest znaczenie tego imienia?

Co dokładnie oznacza imię Zdobysława? To staropolskie imię żeńskie. Składa się ono z dwóch wyrazów "zdobyć" i "sława". To oznacza, że kobieta, która je nosi to "ta, która zdobywa sławę" lub "przynosi chwałę". Zdobysława to żeński odpowiednik imienia Zdobysław. Dlaczego rodzice nadawali je dzieciom? Pewnie liczyli na to, że dziecko będzie dzięki temu miało świetlaną przyszłość i wiele osiągnie.

Ciekawostką może być fakt, że imię Zdobysław, było nadawane dużo częściej. Choć imienia Zdobysława nigdy nie nadawano masowo, to było to imię bardzo popularne w czasach PRL. Podobało się rodzicom, bo miało słowiańskie brzmienie i nawiązywało do patriotycznych wartości.

Obecnie imię Zdobysława noszą już tylko dwie osoby w Polsce. Być może już niebawem zniknie całkiem, bo w 2024 roku rodzice nie zdecydowali się na nadanie tego imienia. W ostatnich latach coraz więcej przyszłych rodziców decyduje się na staropolskie imiona takie jak Dobrawa, Władysława, Jagienka, czy Jadwiga.

Jaka jest osoba, która nosi to imię?

Każde imię ma swoje znaczenie. Osoby, które noszą imię Zdobysława, są:

  • ambitne i nie boją się wyzwań
  • niezależne i konsekwentne w działaniu
  • często przewodzą grupie
