To najpiękniejsze imię na świecie. W Polsce nosi je 364 879 kobiet

Marta Kawczyńska
Love,And,Togetherness.,Sweet,Bonding,Moment,Of,Smiling,Young,Mother
Najpiękniejsze imię żeńskie na świecie zostało wybrane. Naukowcy z Birmingham wskazali to, które w Polsce nosi 364 879 kobiet. Uznano je za idealne. Znaczenie tego imienia to "mądrość". Jakie cechy są mu przypisane? Jakie imię uznano za idealne?

Wybór imienia dla dziecka często sprawia rodzicom trudność. Nie zawsze wiedzą, jakie wybrać. Czasem nie chcą aby ich córka czy syn nosili imię po przodkach. Być może z pomocą przyjdą badania naukowców z Uniwersytetu w Birmingham, którzy wybrali idealne imię żeńskie.

Badacze przeprowadzili analizę 100 popularnych imion żeńskich. Na czym skupiała się ich praca? Sprawdzali m.in. jak dane imię brzmi w różnych językach, jakie ma skojarzenie w społeczeństwie, w którym funkcjonuje, wreszcie, jakie jest jego znaczenie. To właśnie na podstawie tych analiz ustalono, że idealnym imieniem żeńskim jest imię Zofia.

Po polsku Zofia a w innych językach Sofia, Sophie, Sofie, Sofija, Sohvi, Sofija. To właśnie imię wybrane przez naukowców z Uniwersytetu w Birmingham oznacza "mądrość". Jego korzenie to język grecki. Jakimi cechami wyróżniają się kobiety, które noszą to imię?

Zofie to kobiety bardzo wrażliwe i rozważne. Cechuje je inteligencja i troska o innych. To kobiety, które wręcz uwielbiają dbać o innych. Nie stronią od spotkań towarzyskich i ludzi. Chętnie i szybko nawiązują relacje z innymi osobami.

W Polsce imię Zofia jest znane i bardzo popularne. Jak wynika ze statystyk z 2025 roku nosi je 364 879 Polek. To dosyć duża ilość właścicielek imienia uznanego za najpiękniejsze i idealne imię kobiece. Coraz częściej rodzice decydują się na zagraniczne odpowiedniki imienia Zofia takie jak Sofia, Sophie czy Sophia.

Full,Length,Of,Dreaming,Middle,Aged,Woman,Sitting,In,Living
mieszkanie apartament kobieta nieruchomość dom
Kobieta przy laptopie
Kobieta myśli
Young,Smiling,Happy,Cheerful,Fun,European,Successful,Employee,Business,Woman
Happy,Smiling,Woman,Sitting,On,Couch,And,Using,Laptop,At
Young,Woman,Reading,Book,At,Home,,Space,For,Text.,Christmas
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
"Under Salt Marsh"
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
