Dziennik Gazeta Prawana logo

Jasnowidz Jackowski wieszczy szokujące zmiany. Mówi o 2027 roku

Helena Ziółkowska
dzisiaj, 05:14
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Jackowski
Jasnowidz Jackowski wieszczy szokujące zmiany. Mówi o 2027 roku/AKPA
Jasnowidz Jackowski od lat pomaga tym, którzy szukają zaginionych osób. Od pewnego czasu dzieli się swoimi przepowiedniami w sieci. Wizje te dotyczą przyszłości Polski, ale też tego, co dzieje się na świecie. W jednej z najnowszych przepowiedni jasnowidz z Człuchowa wieszczy szokujące zmiany. Gigantyczny kryzys, o którym mówi, ma mieć miejsce w 2027 roku. O czym dokładnie mówi w swojej wizji?

Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Jego przepowiednie bywają mocno kontrowersyjne, ale wiele osób śledzi je z ogromną ciekawością i zainteresowaniem . Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się swoimi wizjami w sieci.

To, co przepowiada jasnowidz Jackowski dotyczy zarówno Polski, jak też wydarzeń na świecie. Mówi m.in. o konfliktach zbrojnych na Bliskim Wschodzie oraz wojnie w Ukrainie. Nie stroni również od przepowiedni, w których pochyla się nad polskim rządem i sytuacją polityczną w naszym kraju.

Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "podziale Polski za pokój"
Polityczna wizja jasnowidza Jackowskiego. Mówi o "podziale Polski za pokój"

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Wieszczy ogromny kryzys

W jednej z najnowszych przepowiedni Krzysztof Jackowski podzielił się kolejnymi, niepokojącymi wizjami dotyczącymi zarówno Polski, jak i świata. Tym razem mówił o ogromnym kryzysie gospodarczym. Jak wynika z jego wizji ten ma nadejść w 2027 roku.

Upadek filarów. Albo to się stanie przypadkowo, albo to Ameryka wywoła. Tu się kłania moja wizja sprzed sporego już czasu. W Ameryce upadną trzy filary. Będzie to upadek być może celowy. Upadek filarów spowoduje nagły krach i nagłe bankructwa. Spowoduje bezrobocie i długotrwały kryzys - mówi jasnowidz Jackowski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Co czeka Polskę i część świata w 2027 roku?

Według jego wizji kryzys rozpocznie się w tym roku, ale jego skutki będą najbardziej odczuwalne właśnie w przyszłym, 2027 roku. Zdaniem jasnowidza Jackowskiego to będzie największy kryzys gospodarczy od 100 lat.

Europę i część świata czeka w tym okresie czasu najgłębszy kryzys światowy od lat 20. ubiegłego stulecia. Dojdzie do krachu, ponieważ Ameryka wyjdzie do wielu krajów z propozycją szybkiej pomocy i z propozycją nie do odrzucenia. Z propozycją super waluty - wieszczy jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski wieszczy nowy system. Powstanie nowa waluta?

Dodaje, że kryzys może być początkiem powstawania nowego globalnego systemu finansowego. Uważa, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać kryzys do zaproponowania krajom świata nowej waluty.

Nie wszystkie państwa będą chciały w to wejść, ale większość państw będzie temu skłonna. Ameryka w ten sposób te państwa uzależni od swojej super waluty. Stworzy jakby nową historię swojej waluty, która teoretycznie będzie miała być silna. Będzie to upadek starej wiary i stworzenie nowej wiary w iluzję pieniądza bez pokrycia - mówi jasnowidz.

Kim jest Krzysztof Jackowski?

Krzysztof Jackowski jest jednym z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce, Pomaga osobom, które szukają zaginionych osób w ich poszukiwaniu. Bywa, że współpracuje z policją. Od kilku lat komentuje i przewiduje, co wydarzy się w Polsce i na świecie. Swoimi wizjami dzieli się w sieci. Jego przepowiednie uznawane są za dosyć kontrowersyjne.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: krzysztof jackowskijasnowidz jackowskikryzys2027
Powiązane
Jackowski
Wizja jasnowidza Jackowskiego. Podał rysopis przyszłego prezydenta Polski
Jackowski
Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Co stanie się z Polską?
Jackowski
Jasnowidz Jackowski o wojnie. Mówi o "tajnej informacji ze strony Ameryki"
Helena Ziółkowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJasnowidz Jackowski wieszczy szokujące zmiany. Mówi o 2027 roku »
Zobacz
|
Dyktando
Quiz ortograficzny. U czy Ó? Jak poprawnie napisać te wyrazy? 10/10 zdobędą tylko eksperci
praca, czytanie, kobieta
14 pułapek z ortografii. Każdy z wynikiem powyżej 7/14 to mistrz
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 8/10 tylko dla orłów
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 23 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj