Emerytury polityków oraz gwiazd świata polskiego show-biznesu budzą ogromną ciekawość. Do wysokości swojego świadczenia emerytalnego przyznał się m.in. były prezydent Bronisław Komorowski, czy aktor Zbigniew Buczkowski.

Taką emeryturę dostaje Joanna Senyszyn. Oto kwota

Teraz otwarcie o kwocie, jaka co miesiąc wpływa na jej konto, powiedziała Joanna Senyszyn. Była posłanka i europosłanka została zapytana o to w podcaście "Portret". Okazuje się, że to kwota z aż czterema zerami. Emerytura Joanny Senyszyn wynosi około 19 tys. złotych.

Czy praca w Sejmie wpłynęła na wysokość emerytury Joanny Senyszyn?

Joanna Senyszyn wyjaśniła, skąd wzięła się tak wysoka emerytura Joanny Senyszyn. Od razu zaznaczyła, że kwota z czterema zerami, nie jest efektem jej działalności politycznej. Przyznała, że mandat poselski nie należy do najbardziej opłacalnych zajęć w jej życiu.

Wszystkie składki i opłaty klubowe pokrywałam z własnej kieszeni, ponieważ poza Sejmem zarabiałam więcej, niż wynosiło wynagrodzenie poselskie - wyznała Joanna Senyszyn.

Skąd tak wysoka emerytura Joanny Senyszyn?

Emerytura Joanny Senyszyn, która wynosi 19 tys. złotych to efekt nie jej pracy parlamentarnej, ale innych aktywności zawodowych, które wykonywała przez lata. Joanna Senyszyn pracowała w szkolnictwie wyższym i pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji. Była m.in.

dziekanem Wydziału Zarządzania

kierownikiem Katedry Badań Rynku na Uniwersytecie Gdańskim

rektorem w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Poza tym Joanna Senyszyn publikowała również felietony i artykuły. Była posłanka i europosłanka przyznaje, że ma na swoim koncie wiele przepracowanych godzin.

Na ilu etatach pracowała Joanna Senyszyn?

Dodaje, że często pracowała na dwóch a nawet trzech etatach. Ja rzadko pracowałam na jednym etacie, często na dwóch, na trzech, były prywatne szkoły, można było zarobić. Pracowałam w soboty, w niedziele, po 12 godzin przez cały tydzień. Lubiłam swoją pracę, więc nie traktowałam tego jakby to był obowiązek. Takie hobby miałam, a przy okazji zarabiałam, to się cieszyłam - mówi Joanna Senyszyn. Kwota 19 tysięcy złotych emerytury z pewnością robi wrażenie na wielu Polakach, których świadczenia są dużo niższe.