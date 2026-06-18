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Taką emeryturę ma Joanna Senyszyn. To kwota z czterema zerami

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:33
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Senyszyn
Taką emeryturę ma Joanna Senyszyn. To kwota z czterema zerami/AKPA
Emerytury znanych osób to temat, który od kilku tygodni rozgrzewa opinię publiczną. Głównie za sprawą dyskusji na temat ewentualnych dopłat do emerytur dla artystów. Jedną z osób, które ujawniły wysokość swojego świadczenia jest Joanna Senyszyn. Okazuje się, że to kwota z czterema zerami. Co sprawiło, że jest aż tak wysoka?

Emerytury polityków oraz gwiazd świata polskiego show-biznesu budzą ogromną ciekawość. Do wysokości swojego świadczenia emerytalnego przyznał się m.in. były prezydent Bronisław Komorowski, czy aktor Zbigniew Buczkowski.

Taką emeryturę dostaje Joanna Senyszyn. Oto kwota

Teraz otwarcie o kwocie, jaka co miesiąc wpływa na jej konto, powiedziała Joanna Senyszyn. Była posłanka i europosłanka została zapytana o to w podcaście "Portret". Okazuje się, że to kwota z aż czterema zerami. Emerytura Joanny Senyszyn wynosi około 19 tys. złotych.

Czy praca w Sejmie wpłynęła na wysokość emerytury Joanny Senyszyn?

Joanna Senyszyn wyjaśniła, skąd wzięła się tak wysoka emerytura Joanny Senyszyn. Od razu zaznaczyła, że kwota z czterema zerami, nie jest efektem jej działalności politycznej. Przyznała, że mandat poselski nie należy do najbardziej opłacalnych zajęć w jej życiu.

Wpłacał po 100 złotych miesięcznie. Taką emeryturę dostaje Zbigniew Buczkowski
Wpłacał po 100 złotych miesięcznie. Taką emeryturę dostaje Zbigniew Buczkowski

Wszystkie składki i opłaty klubowe pokrywałam z własnej kieszeni, ponieważ poza Sejmem zarabiałam więcej, niż wynosiło wynagrodzenie poselskie - wyznała Joanna Senyszyn.

Skąd tak wysoka emerytura Joanny Senyszyn?

Emerytura Joanny Senyszyn, która wynosi 19 tys. złotych to efekt nie jej pracy parlamentarnej, ale innych aktywności zawodowych, które wykonywała przez lata. Joanna Senyszyn pracowała w szkolnictwie wyższym i pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji. Była m.in.

  • dziekanem Wydziału Zarządzania
  • kierownikiem Katedry Badań Rynku na Uniwersytecie Gdańskim
  • rektorem w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Poza tym Joanna Senyszyn publikowała również felietony i artykuły. Była posłanka i europosłanka przyznaje, że ma na swoim koncie wiele przepracowanych godzin.

Na ilu etatach pracowała Joanna Senyszyn?

Dodaje, że często pracowała na dwóch a nawet trzech etatach. Ja rzadko pracowałam na jednym etacie, często na dwóch, na trzech, były prywatne szkoły, można było zarobić. Pracowałam w soboty, w niedziele, po 12 godzin przez cały tydzień. Lubiłam swoją pracę, więc nie traktowałam tego jakby to był obowiązek. Takie hobby miałam, a przy okazji zarabiałam, to się cieszyłam - mówi Joanna Senyszyn. Kwota 19 tysięcy złotych emerytury z pewnością robi wrażenie na wielu Polakach, których świadczenia są dużo niższe.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturyemeryturajaka emeryturaJoanna Senyszyn
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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