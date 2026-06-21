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Nawałnice nad Polską. Drzewo runęło na szkołę, straż interweniowała ponad 1000 razy

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 19:27
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Intensywne opady deszczu w Szczecinie
Intensywne opady deszczu w Szczecinie/PAP
Niedziela przyniosła gwałtowne burze, które sparaliżowały wiele regionów Polski. Tylko do godziny 17:00 strażacy interweniowali ponad tysiąc razy, usuwając skutki wichur i ulew. W miejscowości Banie drzewo przewróciło się na budynek szkoły, niszcząc dach i ścianę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi burzami i falą upałów.

Gwałtowne zjawiska pogodowe zmusiły strażaków do intensywnej pracy. Do godziny 17:00 w niedzielę jednostki Państwowej Straży Pożarnej interweniowały dokładnie 1010 razy. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP, st. kpt. Wojciech Gralec, potwierdził, że większość zgłoszeń dotyczyła powalonych drzew, połamanych gałęzi oraz podtopionych piwnic.

Drzewo runęło na szkołę

Najpoważniejsze zdarzenie odnotowano w województwie zachodniopomorskim, w miejscowości Banie (powiat gryfiński). Wichura przewróciła tam drzewo, które spadło prosto na budynek szkoły. Konstrukcja dachu oraz ściana obiektu uległy uszkodzeniu. Na szczęście, jak podaje asp. Dariusz Schacht, nikt nie odniósł obrażeń w tym zdarzeniu.

Burzowy weekend w Polsce. Strażacy interweniowali 900 razy, pogoda nadal nie odpuszcza
Burzowy weekend w Polsce. Strażacy interweniowali 900 razy, pogoda nadal nie odpuszcza

Gdzie burze uderzyły najmocniej?

Skala zniszczeń różni się w zależności od regionu. Strażacy musieli najczęściej wyjeżdżać do zdarzeń w następujących województwach:

  • wielkopolskim (262 interwencje) – to tutaj odnotowano najwięcej zgłoszeń,
  • zachodniopomorskim (158 interwencji),
  • małopolskim (91 interwencji).

Sytuacja jest dynamiczna, a służby cały czas monitorują teren i reagują na kolejne zgłoszenia.

Ostrzeżenia nadal aktualne

Pogoda wciąż stanowi zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podtrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla niemal całego kraju. Oprócz wyładowań, Polacy muszą liczyć się z utrzymującą się falą upałów, która również objęta jest alertami drugiego stopnia. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych.

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Źródło PAP
Tematy: pogodaIMGWnawałnice
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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