Nawałnice nad Polską. Drzewo runęło na szkołę, straż interweniowała ponad 1000 razy

Gwałtowne zjawiska pogodowe zmusiły strażaków do intensywnej pracy. Do godziny 17:00 w niedzielę jednostki Państwowej Straży Pożarnej interweniowały dokładnie 1010 razy. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP, st. kpt. Wojciech Gralec, potwierdził, że większość zgłoszeń dotyczyła powalonych drzew, połamanych gałęzi oraz podtopionych piwnic.

Drzewo runęło na szkołę

Najpoważniejsze zdarzenie odnotowano w województwie zachodniopomorskim, w miejscowości Banie (powiat gryfiński). Wichura przewróciła tam drzewo, które spadło prosto na budynek szkoły. Konstrukcja dachu oraz ściana obiektu uległy uszkodzeniu. Na szczęście, jak podaje asp. Dariusz Schacht, nikt nie odniósł obrażeń w tym zdarzeniu.

Gdzie burze uderzyły najmocniej?

Skala zniszczeń różni się w zależności od regionu. Strażacy musieli najczęściej wyjeżdżać do zdarzeń w następujących województwach:

wielkopolskim (262 interwencje) – to tutaj odnotowano najwięcej zgłoszeń,

(262 interwencje) – to tutaj odnotowano najwięcej zgłoszeń, zachodniopomorskim (158 interwencji),

(158 interwencji), małopolskim (91 interwencji).

Sytuacja jest dynamiczna, a służby cały czas monitorują teren i reagują na kolejne zgłoszenia.

Ostrzeżenia nadal aktualne

Pogoda wciąż stanowi zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podtrzymuje ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla niemal całego kraju. Oprócz wyładowań, Polacy muszą liczyć się z utrzymującą się falą upałów, która również objęta jest alertami drugiego stopnia. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych.