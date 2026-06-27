Lato z Radiem 2026 w Radomiu. Kto wystąpi? O której i gdzie emisja?

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" nabiera tempa. Co roku w każdą sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast mogą posłuchać znanych przebojów śpiewanych przez gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
Koncerty emitowane są w TVP a to oznacza, że widzowie mogą obejrzeć je na żywo. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2026 roku swoją trasę rozpoczęło w Bielsko-Białej. W sobotę, 27 czerwca zawita do Radomia.
Lato z Radiem 2026 w Radomiu. Kto wystąpi?
Koncert "Lato z Radiem i TVP" w Radomiu odbędzie się na plaży MOSiR nad zalewem Borki. Nie zabraknie znanych gwiazd i największych przebojów. Wśród tych, którzy wystąpią są:
- Viki Gabor
- Natalia Kukulska
- Varius Manx & Kasia Stankiewicz
- Halina Mlynkova
- Kasia Moś
- Liber i Doniu
- Ania Karwan
- Stasiek Kukulski
- Kuba i Kuba
- KSU
- Jary Oddział Zamknięty
- Jan Majewski oraz Izabela Płóciennik.
Koncert w Radomiu poprowadzą Marta Surnik, Roman Czejarek i Grzegorz Dobek.
Lato z Radiem 2026 w Radomiu. Kiedy i gdzie oglądać?
Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w imprezie jest darmowy.
Lato z Radiem 2026. W jakich miastach odbędą się koncerty?
Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.
- 4.07 – Zakopane
- 11.07 – Ełk
- 18.07 – Chełm
- 25.07 – Grudziądz
- 1.08 – Poddębice
- 8.08 – Lublin
- 15.08 – Mrozy
- 22.08 – Tarnów
- 29.08 – Gołdap
- 5.09 – Białe Błota.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.