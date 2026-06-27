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Lato z Radiem 2026 w Radomiu. Kto wystąpi? O której i gdzie emisja?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:28
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Lato z Radiem
Lato z Radiem 2026 w Radomiu. Kto wystąpi? O której i gdzie emisja?/AKPA
Wakacyjna trasa koncertowa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" rozpoczęła się tydzień temu. W sobotę, 27 czerwca impreza odbędzie się w Radomiu. Nie zabraknie gwiazd i znanych przebojów. Kto pojawi się na scenie? O której i gdzie będzie można obejrzeć koncertu?

Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" nabiera tempa. Co roku w każdą sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast mogą posłuchać znanych przebojów śpiewanych przez gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

Koncerty emitowane są w TVP a to oznacza, że widzowie mogą obejrzeć je na żywo. "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2026 roku swoją trasę rozpoczęło w Bielsko-Białej. W sobotę, 27 czerwca zawita do Radomia.

Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?
Rusza Lato z Radiem 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać?

Lato z Radiem 2026 w Radomiu. Kto wystąpi?

Koncert "Lato z Radiem i TVP" w Radomiu odbędzie się na plaży MOSiR nad zalewem Borki. Nie zabraknie znanych gwiazd i największych przebojów. Wśród tych, którzy wystąpią są:

  • Viki Gabor
  • Natalia Kukulska
  • Varius Manx & Kasia Stankiewicz
  • Halina Mlynkova
  • Kasia Moś
  • Liber i Doniu
  • Ania Karwan
  • Stasiek Kukulski
  • Kuba i Kuba
  • KSU
  • Jary Oddział Zamknięty
  • Jan Majewski oraz Izabela Płóciennik.

Koncert w Radomiu poprowadzą Marta Surnik, Roman Czejarek i Grzegorz Dobek.

Lato z Radiem 2026 w Radomiu. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w imprezie jest darmowy.

Lato z Radiem 2026. W jakich miastach odbędą się koncerty?

Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.

  • 4.07 – Zakopane
  • 11.07 – Ełk
  • 18.07 – Chełm
  • 25.07 – Grudziądz
  • 1.08 – Poddębice
  • 8.08 – Lublin
  • 15.08 – Mrozy
  • 22.08 – Tarnów
  • 29.08 – Gołdap
  • 5.09 – Białe Błota.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpemisjaLato z Radiemkiedy i gdzie oglądać
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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