Dziś rano mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe. Wysłano alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło system ostrzegania dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Krótki komunikat SMS informuje o przeprowadzeniu testu syren alarmowych. Ćwiczenia zaplanowano na poniedziałek, 6 lipca 2026 roku, w godzinach od 09:00 do 09:30.

Mieszkańcy, którzy usłyszeli dźwięk syren w tym przedziale czasowym, nie powinni podejmować żadnych działań ratunkowych ani panikować. To standardowa procedura sprawdzająca sprawność systemów ostrzegania w regionie.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dziś w godz. 09:00-09:30 na terenie powiatu piotrkowskiego odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój."



Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie powiatu piotrkowskiego (woj. łódzkie). pic.twitter.com/97ydDZM31J — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 6, 2026 Rozwiń

Czym jest Alert RCB?

Alert RCB to nowoczesny system, który pozwala służbom na natychmiastowe dotarcie z informacją do osób przebywających na zagrożonym terenie. System wysyła wiadomości SMS bezpośrednio na telefony komórkowe użytkowników.

Służby uruchamiają Alert RCB głównie w sytuacjach, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców na znacznym obszarze. Informacje o zagrożeniach spływają do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z różnych źródeł: ministerstw i urzędów wojewódzkich, instytucji centralnych, takich jak IMGW, służb mundurowych: policji, straży pożarnej i straży granicznej.