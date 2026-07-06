Dziś rano mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe. Wysłano alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło system ostrzegania dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Krótki komunikat SMS informuje o przeprowadzeniu testu syren alarmowych. Ćwiczenia zaplanowano na poniedziałek, 6 lipca 2026 roku, w godzinach od 09:00 do 09:30.
Mieszkańcy, którzy usłyszeli dźwięk syren w tym przedziale czasowym, nie powinni podejmować żadnych działań ratunkowych ani panikować. To standardowa procedura sprawdzająca sprawność systemów ostrzegania w regionie.
Czym jest Alert RCB?
Alert RCB to nowoczesny system, który pozwala służbom na natychmiastowe dotarcie z informacją do osób przebywających na zagrożonym terenie. System wysyła wiadomości SMS bezpośrednio na telefony komórkowe użytkowników.
Służby uruchamiają Alert RCB głównie w sytuacjach, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców na znacznym obszarze. Informacje o zagrożeniach spływają do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z różnych źródeł: ministerstw i urzędów wojewódzkich, instytucji centralnych, takich jak IMGW, służb mundurowych: policji, straży pożarnej i straży granicznej.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.