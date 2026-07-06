Dziennik Gazeta Prawana logo

Dziś rano mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe. Wysłano alert RCB

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 08:48
[aktualizacja 14 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Dlaczego dzisiaj wyją syreny w Polsce? Co się dzieje 1 sierpnia? Odpowiedź jest prosta
Dziś rano mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe. Tu obowiązuje alert RCB/ShutterStock
Mieszkańcy powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim otrzymali Alert RCB z informacją o planowanych ćwiczeniach systemu alarmowego. Pomiędzy godziną 09:00 a 09:30 na tym terenie zawyły syreny. Służby apelowały o spokój i przypominały, że to jedynie zaplanowane działania testowe.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło system ostrzegania dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Krótki komunikat SMS informuje o przeprowadzeniu testu syren alarmowych. Ćwiczenia zaplanowano na poniedziałek, 6 lipca 2026 roku, w godzinach od 09:00 do 09:30.

Mieszkańcy, którzy usłyszeli dźwięk syren w tym przedziale czasowym, nie powinni podejmować żadnych działań ratunkowych ani panikować. To standardowa procedura sprawdzająca sprawność systemów ostrzegania w regionie.

Czym jest Alert RCB?

Alert RCB to nowoczesny system, który pozwala służbom na natychmiastowe dotarcie z informacją do osób przebywających na zagrożonym terenie. System wysyła wiadomości SMS bezpośrednio na telefony komórkowe użytkowników.

Alert RCB. Zakaz korzystania z rzeki
Alert RCB. Zakaz korzystania z rzeki

Służby uruchamiają Alert RCB głównie w sytuacjach, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców na znacznym obszarze. Informacje o zagrożeniach spływają do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z różnych źródeł: ministerstw i urzędów wojewódzkich, instytucji centralnych, takich jak IMGW, służb mundurowych: policji, straży pożarnej i straży granicznej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: RCBalert
Powiązane
Alert RCB - intensywne opady deszczu, silny wiatr, burze
Alert RCB dla 11 województw. "Unikaj otwartych przestrzeni"
Burze w Polsce. RCB wydało alert dla 13 województw
Gwałtowne burze w Polsce. RCB wydało alert dla 13 województw
Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBłaszczak krytykuje odtajnienie informacji o broni dla Ukrainy. "Rząd wpadł w panikę" »
Zobacz
|
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Kiedy pobierać sadzonki?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Jak pobierać sadzonki zielne hortensji? Jak ukorzenić hortensje z gałązek, aby mieć krzewy ulubionych hortensji za darmo?
Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
Najlepsza pułapka na mrówki. Działa jak magnes. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 3 lipca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
"Agencja"
Kultowy serial szpiegowski w nowej wersji. Krytycy: Drugi sezon lepszy
PRL
QUIZ. Życie w czasach PRL. Komplet dla tych, co przeżyli. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj