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Rusza produkcja pocisków Barracuda w Bydgoszczy. Podpisano kluczową umowę

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:58
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Donald Tusk
"Polska jest państwem najlepiej przygotowanym do współpracy". Rusza produkcja pocisków Barracuda w Bydgoszczy/PAP
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy będą odpowiedzialne za montaż i produkcję amerykańskich pocisków manewrujących Barracuda dla Wojska Polskiego – przewiduje podpisana w poniedziałek umowa pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a firmą Anduril Industries.

W Bydgoszczy będą produkowane amerykańskie pociski manewrujące Barracuda

Umowę podpisano w bydgoskich zakładach m.in. w obecności premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Kontrakt jest efektem podpisanego w październiku ub.r. między PGZ a Anduril strategicznego porozumienia, którego celem było m.in. ustanowienia w Polsce miejsca, w którym produkowane miałyby być amerykańskie pociski.

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Jak podkreśla MON, realizacja podpisanej w poniedziałek umowy pozwoli na montaż, a następnie produkcję oraz obsługę eksploatacyjną pocisków manewrujących Barracuda w spółkach PGZ. W dalszej kolejności strony będą pracować nad ich polską wersją..

Pocisk Barracuda 500 z głowicą o masie ponad 45 kg ma zasięg ponad 800 km. Przeznaczony jest do strzelania z samolotów bojowych i transportowych oraz odpowiednich wyrzutni naziemnych.

"Polska jest państwem najlepiej przygotowanym do współpracy"

Polska jest dziś najlepiej przygotowana do współpracy wojskowej zarówno z partnerami amerykańskimi, jak i z innymi partnerami NATO – podkreślił w poniedziałek premier Donald Tusk.

Tusk mówił, że wojna w Ukrainie nauczyła wszystkich rozmaitych rodzajów broni i zaznaczył, że pociski te mają kluczowe znaczenie dla obronności każdego kraju.

Zwracając się do partnerów z Anturil premier podkreślił, że dokonali oni prawidłowego wyboru wybierając za swojego partnera Polskę.

Polska dzisiaj jest państwem najlepiej przygotowanym do współpracy, zarówno ze stroną amerykańską, jak i z innymi partnerami NATO, jeśli chodzi o wykorzystanie naszych środków, środków europejskich, środków SAFE, na wzmocnienie obrony Polski, Europy i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego – przekonywał Tusk.

Dodał też, że partnerstwo to rozumiane jest "nie tylko jako wyraz wzajemnego zaufania”, ale także jako "potwierdzenie trwałości i sojuszu polsko-amerykańskiego, Paktu Północnoatlantyckiego i gotowości do realnych działań”.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskWojsko Polskieamerykańskie pociski
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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