Sowita emerytura, służący i mieszkanie za 420 tys. Burza wokół biskupa

Jak informuje Onet, emerytowany 62-letni biskup sosnowiecki odszedł ze stanowiska w atmosferze wielkiego skandalu, po tym jak media dowiedziały się o orgii z udziałem męskiej prostytutki na plebanii w Dąbrowie Górniczej.

Sowita emerytura i służący

Od 2023 roku, czyli od momentu, gdy papież Franciszek przyjął jego rezygnację, Kaszak może liczyć na emeryturę w formie 10 tys. zł miesięcznie, wyżywienie i służącego bądź służącą.

"Hierarcha może liczyć także na mieszkanie. Jednak sposób, w jaki biskup Kaszak zdobył swoje obecne lokum, budzi spore kontrowersje" – pisze portal. Według Onetu chodzi o kamienicę w centrum Sosnowca, położoną tuż przed gmachem Sądu Okręgowego i Parku Dietla. "Precyzując: nieruchomość nie należy bezpośrednio do diecezji, lecz do Caritas Diecezji Sosnowieckiej" – pisze Onet.

Mieszkanie za ponad 420 tys.

Według informacji, do których dotarł Onet – Kaszak nie konsultował sprawy swojego nowego mieszkania ani z kurialną Radą ds. Ekonomicznych, ani tym bardziej ze swoim następcą. To była wyłącznie jego decyzja.

Portal przypomina też, że Caritas nie jest od pomagania emerytowanym biskupom. Organizacja została powołana, by prowadzić działalność humanitarną i charytatywną wobec najbardziej potrzebujących. "Zdecydowanie do tej grupy nie należy biskup, który może liczyć na wielką emeryturę. Zaś cena rynkowa mieszkania, które sobie załatwił, może wynosić ponad 420 tys. zł" – pisze portal.

Śledztwo prokuratury

Jak podaje Onet, sam zainteresowany nie widzi w swoim zachowaniu niczego niewłaściwego. Z informacji portalu wynika, że sprawę badają śledczy. Potwierdza to rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. O sprawie została również poinformowana Stolica Apostolska. Watykan sprawdzi, czy biskup emeryt nie złamał kościelnego prawa.