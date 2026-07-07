Dziennik Gazeta Prawana logo

Sowita emerytura, służący i mieszkanie za 420 tys. Burza wokół biskupa

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
45 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Grzegorz Kaszak
Grzegorz Kaszak/PAP Archiwalny
Burza wokół biskupa. Nowe, wyremontowane mieszkanie, warte dziś nawet ponad 420 tys. zł, powinno należeć do Caritasu, ale zajmuje je – nieodpłatnie i dożywotnio – emerytowany biskup Grzegorz Kaszak. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Został o niej poinformowany też Watykan – pisze we wtorek Onet.

Jak informuje Onet, emerytowany 62-letni biskup sosnowiecki odszedł ze stanowiska w atmosferze wielkiego skandalu, po tym jak media dowiedziały się o orgii z udziałem męskiej prostytutki na plebanii w Dąbrowie Górniczej.

Sowita emerytura i służący

Od 2023 roku, czyli od momentu, gdy papież Franciszek przyjął jego rezygnację, Kaszak może liczyć na emeryturę w formie 10 tys. zł miesięcznie, wyżywienie i służącego bądź służącą.

"Hierarcha może liczyć także na mieszkanie. Jednak sposób, w jaki biskup Kaszak zdobył swoje obecne lokum, budzi spore kontrowersje" – pisze portal. Według Onetu chodzi o kamienicę w centrum Sosnowca, położoną tuż przed gmachem Sądu Okręgowego i Parku Dietla. "Precyzując: nieruchomość nie należy bezpośrednio do diecezji, lecz do Caritas Diecezji Sosnowieckiej" – pisze Onet.

Mieszkanie za ponad 420 tys.

Według informacji, do których dotarł Onet – Kaszak nie konsultował sprawy swojego nowego mieszkania ani z kurialną Radą ds. Ekonomicznych, ani tym bardziej ze swoim następcą. To była wyłącznie jego decyzja.

Portal przypomina też, że Caritas nie jest od pomagania emerytowanym biskupom. Organizacja została powołana, by prowadzić działalność humanitarną i charytatywną wobec najbardziej potrzebujących. "Zdecydowanie do tej grupy nie należy biskup, który może liczyć na wielką emeryturę. Zaś cena rynkowa mieszkania, które sobie załatwił, może wynosić ponad 420 tys. zł" – pisze portal.

Śledztwo prokuratury

Jak podaje Onet, sam zainteresowany nie widzi w swoim zachowaniu niczego niewłaściwego. Z informacji portalu wynika, że sprawę badają śledczy. Potwierdza to rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. O sprawie została również poinformowana Stolica Apostolska. Watykan sprawdzi, czy biskup emeryt nie złamał kościelnego prawa.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: mieszkaniebiskupSosnowiecGrzegorz Kaszak
Powiązane
Peter Magyar
Orban protestuje w obronie demokracji. Magyar: To jak złodziej wzywający policję
Mark Rutte i Donald Tusk
Zaskakująca umowa rządu Tuska z NATO. "10 razy więcej rakiet w razie zagrożenia"
Władimir Putin
Analityk nie widzi sprzeczności w zachowaniu Rosji. "Oni chcą, żeby Polacy tak właśnie myśleli"
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraińcy: Żadnego ultimatum. "Bez urazy, ale Rosja jest potężniejsza niż Polska" »
Zobacz
|
Himilsbach
Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Kiedy pobierać sadzonki?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Jak pobierać sadzonki zielne hortensji? Jak ukorzenić hortensje z gałązek, aby mieć krzewy ulubionych hortensji za darmo?
Kiedy ogławiać pomidory? Jak ogławiać pomidory?
Jak ogławiać pomidory? Kiedy ogławia się pomidory? Co daje ogławianie pomidorów?
Lexus LBX
Co drugi klient kupuje tego crossovera. Spalanie 4,4 l/100 km, a cena?
Władimir Putin
Analityk nie widzi sprzeczności w zachowaniu Rosji. "Oni chcą, żeby Polacy tak właśnie myśleli"
Leapmotor B03X
Nowy SUV będzie hitem. Bagażnik 510 l i cena jak sprzed lat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj