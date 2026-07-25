Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" trwa. Wystartowała pod koniec czerwca. W każdą sobotę pojawia się w jednym z wybranych miast. To w nim odbywa się impreza, której punktem kulminacyjnym jest wieczorny występ znanych i lubianych gwiazd.
Po koncertach w Bielsku-Białej, Radomiu, Zakopanem, Ełku i Chełmie, przyszedł czas na Grudziądz. W sobotę, 25 lipca wakacyjna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" zawita na Błoniach Nadwiślańskich. To właśnie tu zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
Lato z Radiem 2026 w Grudziądzu. Kto wystąpi?
Koncert Lato z Radiem 2026 w Grudziądzu to jak co tydzień plejada polskich gwiazd sceny muzycznej. To właśnie na Bulwarach Nadwiślańskich zagrają i zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Swoje największe przeboje wykonają m.in.:
- Natalia Kukulska
- Anna Wyszkoni
- Edyta Górniak
- Grzegorz Hyży
- Mery Spolsky
- Krystian Ochman
- Pectus
- Sound’n’Grace
- Kobranocka
- Perfect & Łukasz Drapała
- BEMY
- Stasiek Kukulski.
Koncert Lato z Radiem 2026 w Grudziądzu poprowadzą Magda Pecka, Ula Kaczyńska i Filip Antonowicz.
Lato z Radiem 2026 w Grudziądzu. Kiedy i gdzie oglądać?
Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Grudziądzu będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w koncercie nie jest biletowany, wstęp jest darmowy.
Lato z Radiem 2026. Gdzie odbędą się koncerty?
Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.
- 1.08 – Poddębice
- 8.08 – Lublin
- 15.08 – Mrozy
- 22.08 – Tarnów
- 29.08 – Gołdap
- 5.09 – Białe Błota.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.