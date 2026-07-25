Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" trwa. Wystartowała pod koniec czerwca. W każdą sobotę pojawia się w jednym z wybranych miast. To w nim odbywa się impreza, której punktem kulminacyjnym jest wieczorny występ znanych i lubianych gwiazd.

Po koncertach w Bielsku-Białej, Radomiu, Zakopanem, Ełku i Chełmie, przyszedł czas na Grudziądz. W sobotę, 25 lipca wakacyjna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" zawita na Błoniach Nadwiślańskich. To właśnie tu zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

Lato z Radiem 2026 w Grudziądzu. Kto wystąpi?

Koncert Lato z Radiem 2026 w Grudziądzu to jak co tydzień plejada polskich gwiazd sceny muzycznej. To właśnie na Bulwarach Nadwiślańskich zagrają i zaśpiewają gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Swoje największe przeboje wykonają m.in.:

Natalia Kukulska

Anna Wyszkoni

Edyta Górniak

Grzegorz Hyży

Mery Spolsky

Krystian Ochman

Pectus

Sound’n’Grace

Kobranocka

Perfect & Łukasz Drapała

BEMY

Stasiek Kukulski.

Koncert Lato z Radiem 2026 w Grudziądzu poprowadzą Magda Pecka, Ula Kaczyńska i Filip Antonowicz.

Lato z Radiem 2026 w Grudziądzu. Kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Grudziądzu będzie można zobaczyć i posłuchać za darmo. Transmisja imprezy rozpocznie się o godz. 20:00 na antenie TVP2. Można go będzie również zobaczyć na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Udział w koncercie nie jest biletowany, wstęp jest darmowy.

Lato z Radiem 2026. Gdzie odbędą się koncerty?

Trasa Lata z Radiem 2026 co sobotę podczas dwóch miesięcy wakacji odwiedzi inne miasto w Polsce. Jak dokładnie wygląda plan trasy tej imprezy? Oto poszczególne daty i miejsca kolejnych występów artystów.