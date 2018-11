O zdarzeniu poinformował w środę oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie podkom. Maciej Forecki. Jak tłumaczył, do komendy przyszedł 40-letni mężczyzna, który poprosił oficera dyżurnego o badanie alkomatem.

- Gdy usłyszał wynik badania trzeźwości - ponad 0,5 promila alkoholu, zdenerwował się i wyszedł z komendy. Następnie nie bacząc na nic wsiadł za kierownicę chryslera i odjechał. Przypadkiem zauważył to policjant, który wchodząc do komendy, mijał się mężczyzną w drzwiach – podkreślił Forecki.

Jak dodał, 40-latek został zatrzymany po kilku minutach.

- Mężczyzna natychmiast stracił prawo jazdy, a czeka go więcej konsekwencji. Odpowie przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15 lat – wskazał funkcjonariusz.

Zaznaczył też, że osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi ponadto liczyć się z konsekwencjami finansowymi. - Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się takiego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości – zaznaczył funkcjonariusz.