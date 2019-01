Dzięki pozyskanym pieniądzom do szpitali trafić mają m.in. rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG, ultrasonografy i echokardiografy. Sprzęt – jak podają organizatorzy akcji – ma trafić do placówek z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takich, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy i udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.

WOŚP można wesprzeć, m.in. wrzucając pieniądze do puszek wolontariuszy, wysyłając SMS-y i wpłacając środki online. Tradycyjnie trwają też internetowe aukcje charytatywne. Licytowane będą m.in. przedmioty podarowane przez znane osoby, dzieła sztuki i atrakcje.