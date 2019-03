Do wpadki legislacyjnej doszło przy okazji niedawnej nowelizacji przepisów przez ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Z niewiadomych powodów uchylono art. 20 ust. 2a ustawy o policji. To on precyzował, czyje dane można przetwarzać. Choć ten przepis

został usunięty, to wciąż odwołuje się do niego art. 20 ust. 2b ustawy wskazujący na to, jakie dane funkcjonariusze mogą zbierać.

Błąd jest oczywisty i może oznaczać, że policja nie ma podstawy prawnej do przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych wskazanych w tym przepisie – precyzuje Konrad Młynkiewicz, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, który odkrył lukę w nowelizacji. Chodzi m.in. o linie papilarne, dane o miejscu zamieszkania czy nawet sposobie działania sprawcy.

Nieco bardziej powściągliwy jest dr Grzegorz Sibiga, adwokat w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Choć i on mówi o fatalnym błędzie ustawodawcy i niechlujnej legislacji. O ile w przypadku zwykłych danych, takich jak miejsce zamieszkania, można chyba zaakceptować ich przetwarzanie i wywodzić podstawy z generalnie określonych przepisami zadań policji, o tyle w przypadku danych wrażliwych takie rozumowanie jest już niedopuszczalne -wskazuje ekspert. Przy tej interpretacji policja nie mogłaby przetwarzać chociażby informacji dotyczących zdrowia czy seksualności podejrzanych. Przepisy unijne pozwalają na to, ale pod pewnymi warunkami, których z powodu błędu nasza ustawa nie spełnia.

Zapytani przez nas prawnicy nie mają wątpliwości, że jest konieczna jak najszybsza nowelizacja ustawy o policji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawę bagatelizuje. Nie odpowiedziało nam na pytania, czy błąd zostanie naprawiony oraz jak do niego doszło. Resort przekonuje natomiast, że odesłanie do nieistniejącego przepisu nie jest problemem, gdyż policja może przetwarzać dane na podstawie przepisów ogólnych.