"Najbliższa niedziela to będzie ważna data w historii Polski. Nie zawiedziemy naszych kapłanów, i będziemy tam, gdzie należy być w niedzielę, prawda? Nie zagramy w scenariuszu Sorosa, prawda? PODAJ DALEJ" - zaproponował Jacek Karnowski na Twitterze.

Te słowa spotkały się z ostrą krytyką nie tylko innych publicystów i szeregowych użytkowników mediów społecznościowych, ale i ludzi samego Kościoła, których Karnowski chce bronić. Tak odpowiedział mu o. Grzegorz Kramer, przełożony jezuickiej wspólnoty w Opolu i proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusa, a także współpracownik jezuickiego portalu DEON.pl.

"Co to znaczy: idźmy się pomodlić, nie zawiedźmy naszych kapłanów? Eucharystia jest jakimś manifestem poparcia? Na serio chce Pan teraz rozgrywać świat Eucharystią? Na serio uważa Pan, że za pedofilami w sutannach stoi mityczny Soros? Przecież to jest kpina z ofiar" - napisał o. Kramer na Twitterze.