"CBA zatrzymało dwoje wrocławskich adwokatów, byłego senatora i jego syna. Sprawa dotyczy korupcji w wymiarze sprawiedliwości" - podał Wąsik na Twitterze.

Według nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł bliskich śledztwu jednym z zatrzymanych adwokatów jest Ryszard B., występujący m.in. podczas prac komisji ds. afery hazardowej jako pełnomocnik Ryszarda Sobiesiaka.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że to dopiero początek zatrzymań, a całe śledztwo to odprysk afery hazardowej i tzw. afery w Sądzie Najwyższym, które zostały odłożone za czasów rządów poprzedniej koalicji.

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że zatrzymało w środę cztery osoby, które miały powoływać się na wpływy w prokuraturze. Miały dać łapówkę prokuratorowi w łącznej kwocie nie większej niż 10 tys. zł.

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski potwierdził w rozmowie z PAP w środę, że zatrzymania to wynik wspólnych działań delegatur CBA we Wrocławiu i Szczecinie. Zatrzymanym osobom po dostarczeniu ich do nadzorującej to śledztwo Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zostaną przedstawione zarzuty dotyczące udzielania korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu i powoływania się wpływy w instytucjach państwowych - powiedział PAP Brodowski.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że do zdarzeń będących przedmiotem śledztwa doszło w latach 2009-10. Śledczy mieli ustalić, że pieniądze zostały przekazane prokuratorowi w zamian za prowadzenie postępowania karnego w sposób zgodny z oczekiwaniami udzielających łapówkę.