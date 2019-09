Pokazy naukowe, warsztaty i prezentacje w ramach Researchers’ Night odbędą się w piątek 27 września w instytucjach i laboratoriach całej Europy. Ta międzynarodowa akcja od lat zbliża naukowców i pasjonatów nauki i mądrej zabawy. Co roku na jedną noc naukowcy odchodzą od swoich codziennych obowiązków, by przekonać ludzi spoza własnego środowiska, że nauka jest pasjonująca i ciekawa. Noc naukowców pełna jest atrakcji: pokazów, eksperymentów i konkursów. Zdarza się, że badacze i publiczność zamieniają się rolami.

Propozycje zawarte w programie Nocy Naukowców 2019 (http://www.nocnaukowcow.pl) skierowane są do dorosłych, dzieci i młodzieży. Wstęp na spotkania jest wolny, jednak na te wydarzenia, które w ubiegłych latach cieszyły się szczególnym zainteresowaniem obowiązuje rejestracja.

W tegoroczną, 13. edycję Nocy Naukowców włączyły się ośrodki w Małopolsce, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem.

W Poznaniu impreza ta została objęta patronatem poznańskich uczelni państwowych. Na pokazy, warsztaty i do zwiedzania laboratoriów zapraszają badacze z Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, a także Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Na wydarzenia można zarejestrować się na stronie: http://www.poznan.nocnaukowcow.pl/program/

VII edycję Europejskiej Nocy Naukowców w Szczecinie organizuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Głównymi punktami programu będą pokazy, warsztaty i wykłady przygotowane przez naukowców z ZUT-u i edukatorów z największych centrów nauki z całej Polski.

Europejska Noc Naukowców to dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie szansa, by przybliżyć dzieciom, młodzieży i dorosłym zawód naukowca. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia prezentowane są różne dyscypliny naukowe, zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, jak i artystyczne. Impreza zapewnia zwiedzającym bogactwo pokazów, doświadczeń i prezentacji. W tym roku poszliśmy o krok dalej i zaprosiliśmy do współpracy centra nauki, które rozsiane są po całej Polsce – wyjaśnia Kinga Wełyczko z ZUT.

Na dziedzińcu uczelni stanie naukowe miasteczko, w którym odbędą się pokazy przygotowane przez pracowników i studentów ZUT-u oraz edukatorów z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i Centrum Leonardo da Vinci w Chęcinach (okolice Kielc). Pokazy, doświadczenia i wspólna zabawa rozpoczną się o godz. 17.00. Trwają zapisy na zajęcia, warsztaty i pokazy. Szczegółowy harmonogram i program atrakcji znajduje się na stronie: http://nocnaukowcow.eu/

Małopolska Noc Naukowców zjednoczy też Andrychów, Chrzanów, Kraków, Limanową, Niepołomice, Nowy Sącz, Oświęcim, Skawinę i Tarnów. Dla publiczności przygotowano mnóstwo spotkań, warsztatów, wykładów i pokazów. Uniwersytet Jagielloński zaprasza młodzież na warsztaty z drukowania 3D oraz zdobywania ukrytych informacji i łamania haseł w "Szkole hakerów". Trochę starszych inżynierowie z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zabiorą na lot symulacyjny myśliwcem F16. Najmłodszymi zajmą się pracownicy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na spotkaniu z nimi dzieci dowiedzą się, jak zrozumieć kota na podstawie jego zachowania i języka mowy jego ciała. Będzie kolorowa piana, wybuchy, pyszne biszkopty i lody przygotowane na Wydziale Technologii Żywności. W programie przewidziano m.in. widowisko Kina Kijów pt. "WYPRAWA W PRZYSZŁOŚĆ. Czy rowery będą latać".

Także w tym regionie część atrakcji wymaga rejestracji. Wszystkie wydarzenia opisane są na stronie: https://nocnaukowcow.malopolska.pl