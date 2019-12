Akcja ma na celu pomoc obywatelom zatruwanym przez sąsiadów, którzy używają starych, nieekologicznych kotłów lub spalają śmieci. Organizatorzy w "trzech krokach" mobilizować będą trucicieli do zmiany postępowania i wymiany źródła ciepła. Dodatkowo, rozdawane będą nieodpłatnie naklejki " Karny Kopciuch za trucie sąsiada". W ciągu pierwszych dni trwania akcji zgłoszonych zostało już blisko 100 trucicieli z całej Polski.

W wielu miejscach w Polsce podtruwani mieszkańcy nie mają do kogo się zwrócić ze swoim problemem. W wielu gminach nie funkcjonują straże miejskie bądź gminne, a urzędnicy nie są skorzy do przeprowadzania rzetelnych kontroli domowych kotłowni. W innych przypadkach obywatele nie zgłaszają przypadków spalania odpadów, bo – po prostu – nie chcą narażać się sąsiadom ani psuć dobrosąsiedzkich relacji.

Dlatego w ramach akcji społecznej "Karny Kopciuch" każdy obywatel może anonimowo zgłosić truciciela. Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy akcji uruchamiają procedurę "trzech kroków" mającą na celu nakłonienie truciciela do zmiany postępowania.

Na czym polega metoda trzech kroków?

1. krok: EDUKUJEMY

• przesyłamy materiały o wpływie smogu na życie i zdrowie

• zachęcamy do wymiany źródła ciepła

• przedstawiamy możliwości dofinansowania źródła ciepła

jeśli działania podjęte w 1. kroku nie przyniosą efektów...

2. krok: KONTROLUJEMY

• informujemy o uciążliwej działalności obywatela organy upoważnione do kontroli (urząd gminy, straż miejska)

• weryfikujemy efekty przeprowadzonej kontroli

jeśli działania podjęte w 3. kroku nie przyniosą efektów...

3. krok: PIĘTNUJEMY

• adres posesji umieszczamy na mapie kopciuchów

• wszczynamy procedurę administracyjną przymuszającą obywatela do wymiany źródła ciepła.

Naklejki "Karny kopciuch za trucie sąsiadów"

W ramach akcji organizatorzy wydrukowali kilka tysięcy naklejek "Karny kopciuch za trucie sąsiadów". Zatruwany obywatel może nakleić sąsiadowi naklejkę w widocznym miejscu i w ten sposób dać sygnał, że nie toleruje jego nieekologicznego zachowania.

naklejka1_750 / Materiały prasowe

W ciągu pierwszych czterech dni trwania akcji przez stronę www.karnykopciuch.pl przesłanych zostało prawie 100 zgłoszeń trucicieli. Listy z wezwaniem do zaprzestania zatruwania sąsiadów (1. krok) zostały już wysłane między innymi do Rybnika, Katowic, Opola, Torunia, Wrocławia czy Suwałk.

- Nie ma obecnie w Rybniku i na całym Śląsku ważniejszej sprawy niż walka o czyste powietrze. Każdy dzień wdychania smogu to narażanie życia i zdrowia, zwłaszcza dzieci. Dlatego postanowiliśmy stanąć po stronie tych, którzy to rozumieją, podjęli wysiłek, wzięli kredyty i zainwestowali w ekologiczne źródła. Sytuacja, że ci ludzie są zatruwani przez swoich sąsiadów, którzy za nic mają ekologię, jest po prostu nie fair. Dlatego nie czekamy na wejście w życie tzw. uchwały antysmogowej i działamy – mówi Wacław Wrana – wiceprezes grupy medialnej tuPolska, która zainicjowała akcję "Karny Kopciuch".

Chcesz dołączyć do akcji? Zapraszamy do współpracy instytucje, firmy i media! Piszcie do nas na adres kontakt@karnykopciuch.pl.