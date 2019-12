Film, na którym Marian Banaś składa życzenia Polakom, pojawił się na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli.

Prezes podkreśla w nim, że najważniejszy w Bożym Narodzeniu jest cud narodzin Dzieciątka Jezus.

"Jesteśmy jak ci pasterze, co przybieżeli do Betlejem, składając Dzieciątku hołd i otrzymując od Niego nadzieję. Nadzieję spełnioną. Pragnę życzyć wszystkim państwu, by przy wigilijnym stole mieli państwo poczucie wspólnoty właśnie w duchu radości i miłości. I niech w każdym domu znajdzie się nakrycie i ciepłe słowo dla każdego. Niech się spełniają nadzieje" - mówi.

"Na Nowy Rok życzę, aby państwo poczuli, że nasz wielki dom, który nazywamy Polską, zapewnia nam wszystkim ciepłe słowa i nakrycie, że dba o nas tak samo, jak my staramy się dbać o niego. Niech to będzie pomyślny rok dla nas wszystkich. Niech nie zabraknie w nim dobra i wzajemnego szacunku" - dodaje.