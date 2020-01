Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie rosło.

W sobotę od południa do wieczora w Polsce zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Na wschodzie, w centrum i w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu, w miejscowościach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Na południu Podkarpacia początkowo możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. W Tatrach i w Beskidach przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm.

Temperatura maksymalna od 3 st. C na południowym wschodzie kraju do 6 st. C w centrum, a także na zachodzie i północy. Chłodniej w miejscowościach podgórskich od 0 st. C do 2 st. C. Wiatr umiarkowany, początkowo w porywisty, północno-zachodni i zachodni. Na północy kraju wiatr w porywach do 55 km/h, w Sudetach do 60 km/h, a w Tatrach do 90 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę w kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie i na północy duże z większymi przejaśnieniami. W Małopolsce i na Podkarpaciu początkowo opady deszczu, w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem. Nad ranem w kotlinach sudeckich i na Kielecczyźnie mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie marznące, osadzające szadź.

Temperatura minimalna od -3 st. C nad ranem na Kielecczyźnie i w kotlinach sudeckich, około -1 st. C na południu Polski do 3 st. C nad morzem. W miejscowościach podgórskich Karpat spadek temperatury do -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni, a na południu kraju zachodni.

W niedzielę w ciągu dnia na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy kraju duże z większymi przejaśnieniami i tam po południu opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 3 st. C na wschodzie kraju do 7 st. C na południowym zachodzie. W miejscowościach podgórskich od 1 st. C do 3 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, po południu stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W niedzielę w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, południowo-zachodni.