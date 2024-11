Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich

Szymon Hołownia o swojej decyzji poinformował w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim. Na początku swojego wystąpienia przekazał, że w przyszłym roku będzie ubiegał się o urząd prezydenta Polski.

- W styczniu przyszłego roku będę kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Zdecydowałem się kandydować i zdecydowałem się powiedzieć wam o tym tutaj - powiedział Hołownia. - Chcę być niezależnym kandydatem na prezydenta i niezależnym prezydentem - dodał.

- Powie ktoś, no dobrze, ale jak niezależnym, skoro masz człowieku partię polityczną, jesteś w tej grze, jesteś na scenie. Tak, stworzyłem wspaniały ruch, Polskę 2050 z tymi wspaniałymi ludźmi, którzy tutaj dzisiaj są, ale jestem i będę niezależny. Bo ani nie mam, ani nie będę miał żadnego premiera, który zadzwoni do mnie, jak będę prezydentem i będzie mi mówił, co mam robić - stwierdził Hołownia.

Szymon Hołownia ubiegał się o fotel prezydenta RP w poprzednich wyborach w 2020 r. W pierwszej turze zdobył blisko 14 proc. głosów. Uzyskał trzeci wynik po Andrzeju Dudzie i Rafale Trzaskowskim. Wyprzedził m.in. Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia.