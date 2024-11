Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że szansa na to, by tegoroczna Wigilia była dniem wolnym, jest "umiarkowana". Argumentował, że projekt wprowadzający 24 grudnia dzień wolny od pracy wpłynął "dość późno" i jeśli ma nie być "procedowany na rympał", to musi przejść przed sejmowe komisje.