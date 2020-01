Przez kontynent przemieszczają się układy frontów atmosferycznych związane ze wspomnianymi niżami. Polska znajduje się pod wpływem płytkiej zatoki niżowej z rozmywającym się chłodnym frontem atmosferycznym, który przemieszcza się stopniowo z północnego zachodu na południowy wschód.

W ciągu dnia od południowego zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. Z południowego zachodu napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie, po przejściu frontu wypierane stopniowo od zachodu przez chłodniejszą masę powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie rosnąć.

W czwartek w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z okresowymi rozpogodzeniami. Na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 st. na południowym wschodzie do 10 st. na południowym zachodzie; lokalnie w kotlinach górskich około 0 st. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni, pod wieczór na południu lokalnie południowo-wschodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w rejonie zalegania mgły duże. Lokalnie w całym kraju mgły, ograniczające widzialność do 100 m, miejscami marznące. Temperatura minimalna od -4 st. na południu, około 1 st. w centrum, do 2 st. nad morzem; w kotlinach górskich spadek temperatury do -8 st. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zmienny, z przewagą kierunków południowych. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 65 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, w rejonie utrzymywania się mgły zachmurzenie duże. Przed południem lokalnie w całym kraju, a wieczorem ponownie na południu mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 2 st. na północnym wschodzie, około 6 st. w centrum, do 9 st. na południowym zachodzie; lokalnie w kotlinach górskich temperatura około 0 st. Wiatr słaby, wzmagający się po południu do umiarkowanego i porywistego, południowo-wschodni i wschodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

Czwartek w Warszawie ma być pogodny - temperatura maksymalna 7 st. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 m. W rejonie mgły zachmurzenie duże. Temperatura minimalna 1 st. Wiatr słaby, zmienny.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr początkowo słaby, potem umiarkowany i okresami porywisty, południowo-wschodni.