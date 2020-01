Nowa Książka Benedykta XVI nie jest przeciwstawieniem się papieżowi Franciszkowi jak piszą niektóre media. To bzdura. Czemu niby się sprzeciwia? Nawet nie ukazał się dokument posynodalny. Wspiera celibat i uznaje jego wartość. Rzeczywiście – sensacja w Kościele – napisał 13 stycznia na Twitterze ojciec Łukasz Sośniak.

Do tego wpisu odniósł się ojciec Grzegorz Kramer. Bardziej chodzi o to, że miał milczeć, a póki, co teraz zaczyna mówić. Jednak chyba lepiej, żeby papieże umierali – napisał. Jego wpis wielu internautów odebrało jako życzenie śmierci Benedyktowi XVI.

Nowa Trybuna Opolska dowiedziała się, że duchowny otrzymał zakaz publicznego wypowiadania się oraz nakaz usunięcia kont w mediach społecznościowych.

Wpis był nieroztropny, wieloznaczny i został zrozumiany opacznie, czyli tak, że autor życzy Benedyktowi XVI śmierci – powiedział ojciec Jarosław Paszyński, socjusz ojca prowincjała Prowincji Polski Południowej, do której należy ojciec Kramer.

Dodał, że zabierając głos publicznie należy ważyć słowa. Podkreślił, że zakaz dotyczyć tylko mediów społecznościowych. Ojciec Kramer nadal może głosić Słowo Boże.

Ojciec Kramer również zabrał głos w sprawie i opublikował na blogu oświadczenie w tej sprawie. Przyznał się, że jego wpis "nie do końca był przemyślany".

Był emocjonalny także, dlatego, że kocham Kościół, i bardzo mi na jedności w Kościele zależy, o co szczerze, bardzo często się modlę. Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci, tak również było w tym wypadku – napisał.

Pisząc, że "chyba lepiej, żeby papieże umierali", miałem na myśli tylko to, że wtedy nie byłoby sytuacji, w których (co jest przecież faktem) część ludzi Kościoła przeciwstawia zdania dwóch papieży i nimi manipuluje. Stąd moje emocje. Lepsza i bardziej jednoznaczna treść tego zdania powinna brzmieć: "lepiej by było gdyby papieże nie abdykowali” – podkreślił. Przeprosił za swoje słowa i podkreślił, że nie miał złych intencji. Na koniec poprosił o modlitwę.