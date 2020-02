"Sytuacja jest bardzo poważna. W świecie, Europie, panoszą się ideologie prowadzące do samozagłady człowieka. Pragniemy, aby Pan Bóg był obecny w życiu Narodu Polskiego, aby nie zostały zniszczone fundamenty chrześcijańskiej tożsamości naszej Ojczyzny, stąd prośba o modlitwę i post" - pisze ojciec Tadeusz Rydzyk na łamach "Naszego Dziennika". ."Zauważamy, że w Polsce jest coraz więcej propagandy neomarksizmu, który w swoich współczesnych ideologiach występuje przeciwko Panu Bogu, przeciwko prawu naturalnemu, przeciwko normalności. Pan Jezus powiedział, że szatana i jego działania można zwalczyć modlitwą i postem" - ostrzega

Reklama

"Widzimy wśród kandydatów osoby, które występują przeciwko Kościołowi, przeciwko cywilizacji łacińskiej, a tym samym chcą prowadzić Ojczyznę do samozagłady. Dlatego potrzebna jest mądrość Polaków przy wyborze prezydenta, aby nasza Ojczyzna potrafiła obronić chrześcijańskie wartości, z których wyrasta, i przekazać je kolejnym pokoleniom" - pisze dalej zakonnik. Wzywa więc do "krucjaty modlitewnej" i postu w wybrany dzień, by w ten sposób sprawić, aby prezydentem został "prawdziwy katolik". "W trosce o dobro naszej Ojczyzny, przed wyborami prezydenckimi zapraszamy do podjęcia jednego dnia postu o chlebie i wodzie, modlitwy i uczestnictwa w tym dniu w Eucharystii oraz ofiarowania Komunii św. w intencji Ojczyzny o mądrość i światło Ducha Świętego dla Polaków, aby roztropnie głosując, powierzyli losy naszej Ojczyzny osobie szanującej chrześcijańskie wartości" - czytamy.

Nie wystarczy jednak tylko się modlić. Dyrektor Radia Maryja chce, by osoby, które wezmą udział w takiej "krucjacie" zgłaszały to do jego siedziby w Toruniu.