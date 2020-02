Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz, a na północnym wschodzie śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st. gdzieniegdzie na północnym wschodzie i Podhalu, około 4 st. w centrum i na wybrzeżu, do 8 st. na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, z kierunków południowych i wschodnich skręcający na kierunki zachodnie i północne. Na Podkarpaciu porywy wiatru do 60 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h. W górach wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu ze śniegiem i deszczu; w górach opady śniegu. Na południu kraju możliwa także mżawka lub śnieg ziarnisty. Na północy i zachodzie gdzieniegdzie mgła, także osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -4 st. na Suwalszczyźnie, około 0 st. w centrum i miejscami na południu, do 2 st. na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zmieniających się, na wschodzie z przewagą kierunków północnych, a na północnym zachodzie z przewagą południowych. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h i tam zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę na południu i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w Bieszczadach i na Lubelszczyźnie duże z opadami deszczu, a w górach śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu. W godzinach porannych lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 3 st. do 5 st. we wschodniej połowie kraju oraz od 6 st do 10 st. na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, na północy i Przedgórzu Sudeckim porywisty, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach po południu porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek w Warszawie po południu zachmurzenie całkowite, możliwe niewielkie przejaśnienia. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, możliwy również deszcz. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie duże. Zanikające opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna 0 st. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 5 st. Wiatr słaby, chwilami wzmagający się do umiarkowanego, południowo-zachodni i południowy.