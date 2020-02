Alarm we Włoszech wybuchł po tym, gdy na północy kraju w ciągu kilku dni stwierdzono ponad 150 przypadków zachorowań. Zmarły trzy osoby zakażone groźnym koronawirusem. W Lombardii i w Wenecji Euganejskiej zanotowano zdecydowaną większość z potwierdzonych dotąd we Włoszech przypadków zachorowań.

Muszą oni (Polacy) zachować daleko idący spokój. Muszą sami się obserwować. Muszą widzieć, że mogli spotkać się z zagrożeniem. Między nami mówiąc, ono nie jest tak wielkie, jak się wszystkim wydaje – zaznaczył Pinkas w TVN24. Jak zauważył kwarantannie we Włoszech poddano 11 tys. osób.

Według Pinkasa problemem w tej sytuacji może być jednak to, że nie wiadomo w jaki sposób doszło do zakażenia i w ciągu dwóch dni dwukrotnie zwiększyła się liczba zainfekowanych we Włoszech. - To jest już takie narastanie wykładnicze we Włoszech - dodał.

Wyraził nadzieję, że władze włoskie poradzą sobie z tym problemem. Pinkas zaznaczył, że koronawirus może zostać zwalczony za pomocą „rozsądku, spokoju, braku paniki i własnej odpowiedzialności”.