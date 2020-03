Śląskie

Pogranicznicy apelują do kierowców, aby w miarę możliwości korzystali z przejść, przy których są mniejsze kolejki: na przejściu drogowym na drodze nr 78 w Chałupkach, gdzie w środę rano czas oczekiwania na odprawę wynosił kilkanaście minut, a także na otwarte w poniedziałek wieczorem - dla udrożnienia ruchu - przejście w Gołkowicach, gdzie w środę wjazd do kraju odbywał się na bieżąco.

Na drodze nr 41 w miejscowości Trzebina w woj. opolskim kierowcy czekali w środę rano ok. 3,5 godziny.

Minionej doby na śląskim odcinku polsko-czeskiej granicy skontrolowano łącznie ponad 3,3 tys. ciężarówek, przeszło 1,6 tys. aut osobowych, 322 busy i 30 autokarów. Łącznie kontrolą graniczną i sanitarną objęto niespełna 10,6 tys. osób (ponad dwa razy więcej niż dzień wcześniej), z których 680 musi teraz przejść kwarantannę. Pozostali są z niej wyłączeni - to m.in. kierowcy ciężarówek oraz np. Polacy z terenów przygranicznych pracujący w Czechach.

Funkcjonariusze śląskiej staży granicznej skontrolowali też we wtorek obsługę 35 wjeżdżających do Polski z południa pociągów towarowych oraz uczestniczyli w odprawie pięciu samolotów, którymi wracają do kraju Polacy z zagranicy.

Do wtorkowego wieczoru jedynymi możliwymi miejscami przekroczenia granicy dla Polaków wjeżdżających z Czech na teren woj. śląskiego były trzy przejścia drogowe: w Chałupkach, Gorzyczkach i Cieszynie. Wieczorem otwarto także lokalne przejście w Gołkowicach w powiecie wodzisławskim. Ma to m.in. rozwiązać problem osób dojeżdżających do pracy w Czechach, które po wprowadzeniu kontroli musiały stać w wielogodzinnych kolejkach w drodze do pracy i z powrotem. Dotyczy to m.in. ok. 2 tys. górników zatrudnionych w czeskich kopalniach.

Rzeczniczka śląskiej straży granicznej mjr SG Katarzyna Walczak poinformowała PAP, że w rozporządzeniu dotyczącym otwarcia m.in. przejścia w Gołkowicach nie ma formalnego zastrzeżenia, że jest ono przeznaczone tylko dla osób dojeżdżających do pracy w Czechach - tym samym mogą z niego korzystać wszyscy kierowcy, w ruchu osobowym i towarowym. Kontrola odbywa się przez całą dobę na dwóch pasach jezdni.

Oprócz Gołkowic, od wtorkowego wieczoru granicę polsko-czeską można przekraczać także w dwóch innych wyznaczonych miejscach - Lubawce na Dolnym Śląsku i Głuchołazach w woj. opolskim. Na tych przejściach drogowych także odbywa się zarówno ruch osobowy, jak i towarowy.

Ponadto - jak dotąd - w woj. śląskim działa przejście piesze na Moście Przyjaźni w Cieszynie, a także przejścia drogowe w Cieszynie (trasa S52), Gorzyczkach (A1), Chałupkach (DK78), a na terenie woj. opolskiego - przejście drogowe w Trzebinie (DK41).

Obecnie, na podstawie rozporządzenia MSWiA, wjechać do Polski mogą wyłącznie obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi polskich obywateli lub pozostają pod ich stałą opieką, a także cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy z prawem stałego lub czasowego pobytu lub prawem do pracy w Polsce oraz inne osoby – po zgodzie komendanta głównego Straży Granicznej.

Obywatele Polski, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy polski obywatel zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim (dysponujący odpowiednim potwierdzeniem), a także kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Te osoby nie są kierowane na kwarantannę, wszyscy stoją jednak w tych samych kolejkach do odprawy.

Podlaskie

Po 7 godzin trzeba było czekać w środę rano na wjazd do Polski z Litwy przez drogowe przejścia graniczne w Budzisku i Ogrodnikach - poinformował Podlaski Oddział SG. Długość kolejki po stronie litewskiej do obu punktów granicznych szacowana jest na 20 km.

Po czasowym przywróceniu kontroli granicznych, w związku z działaniami zmierzającymi do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, na granicy z Litwą (czyli wewnętrznej granicy UE) od północy z soboty na niedzielę czynne było tylko jedno przejście drogowe - w Budzisku. We wtorek rano kolejka oczekujących na wjazd do Polski miała tam 48 km długości, a czas oczekiwania na odprawę szacowany był na 14 godzin.

Żeby rozładować kolejki na tym przejściu granicznym i skrócić czas oczekiwania na wjazd do Polski, we wtorek po południu uruchomione zostały odprawy na sąsiednim polsko-litewskim przejściu granicznym w Ogrodnikach. Za zgodą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wjazd do Polski przez to przejście możliwy jest bez ograniczeń tonażowych; wyjazd z kraju - już jednak z ograniczeniem do 7,5 tony masy całkowitej, czyli takim, jakie w Ogrodnikach obowiązywało przed wejściem Polski do strefy Schengen, kiedy na granicach wewnętrznych UE odstąpiono od kontroli paszportowo-celnych.

Jak podała GDDKiA, zgoda dotycząca Ogrodnik, wydana na wniosek SG, obowiązuje na razie tymczasowo przez 48 godzin (czyli do godzin popołudniowych w czwartek), ale z możliwością przedłużenia.

Dolnośląskie

Wydłuża się czas oczekiwania na przekroczenie polsko-niemieckiej granicy na przejściu w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku, które usytuowane jest na autostradzie A4. We wtorek wieczorem kierowcy muszą czekać nawet 24 godziny, by wjechać do Polski; rano było to ok. 15 godzin.

Rzecznik prasowa Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak poinformowała we wtorek wieczorem PAP, że obecnie na wjazd do Polski przez przejście w Jędrzychowicach trzeba poczekać nawet 24 godziny.

Premier Saksonii podjął decyzję, żeby ruszyć w stronę oczekujących podróżnych z jedzeniem i piciem. Służby polsko-niemieckie już kilka kilometrów od granicy z Polską roznoszą karty lokalizacyjne, które muszą wypełnić kierowcy. Staramy się, o ile to możliwe przyspieszyć ruch, jednak ilość osób, które wjeżdża do Polski jest naprawdę bardzo duża – powiedziała Konieczniak.

Służby apelują też do podróżnych wracających do kraju, aby - w miarę możliwości - korzystali z innych przejść granicznych. W Olszynie (Lubuskie) czas oczekiwania wynosi obecnie 10 godzin, a w Świecku, gdzie ruch się usprawnił, na przejazd samochodem osobowym czeka się osiem godzin.

Rzeczniczka zwróciła uwagę, że problemy na przejściu w Jędrzychowicach związane są też z bardzo dużym nasileniem ruchu samochodów ciężarowych, które zamiast ustawiać się na przeznaczonym dla nich prawym pasie ustawiają się na obu.

Jak wyjaśniła, na wszystkich przejściach strażnicy graniczni odbierają od kierowców karty lokalizacyjne i porównują dane, które wpisują podróżni z tymi w dokumentach. Pogranicznikom pomagają funkcjonariusze policji, którzy kierują ruchem, a także funkcjonariusze KAS. Działamy pełną parą, wspiera nas też wojsko. Uruchomiono też dodatkowe patrole, które sprawdzają miejsca, gdzie nie wolno przekraczać granicy – tłumaczyła.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka wojewody dolnośląskiego Aleksandra Osman, wojewoda zapewnił toi-toie przy punkcie kontroli granicznej. Sytuacja jest stale monitorowana, kolejne będą dostawiane – przekazała.

Mamy świadomość, że wielu Polaków chce w obecnej sytuacji wrócić do Polski. Organizujemy pomoc dla tych osób w postaci żywności i wody. Wojewoda prowadzi w tej sprawie rozmowy również ze stroną niemiecką, co konieczne jest ze względów formalnych, żeby taka pomoc była możliwa do przeprowadzenia – powiedziała rzeczniczka.

Lubuskie

Cztery godziny muszą czekać na wjazd do Polski przekraczający granicę z Niemcami na lubuskich przejściach granicznych w Świecku i w Olszynie – podały w poniedziałek służby graniczne.

W ostatnich godzinach na tych przejściach nie odnotowano poważniejszych incydentów związanych z utrudnieniami i zakazami związanymi z zagrożeniem koronawirusem. Na przejściu granicznym w Jędrzychowicach, by wjechać do Polski, trzeba poczekać ponad pięć godzin.

Jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak, w pracy na przejściach granicznych uczestniczą także inne służby. Poza funkcjonariuszami Straży Granicznej w działaniach bierze udział także policja, Inspekcja Transportu Drogowego, KAS oraz Państwowa Straż Pożarna; strażacy, którzy mają przeszkolenie medyczne, prowadzą pomiary temperatury ciała – powiedziała.

Funkcjonariusze dwoją się i troją, pracują po 12 godzin na zmiany – sytuacja nie jest najłatwiejsza. Ludzie się denerwują, bo tworzą się korki, prosimy wszystkich o wyrozumiałość – dodała. Rzeczniczka poinformowała, że w ostatnim czasie nie odnotowano poważniejszych incydentów ze strony podróżnych, którzy przyjeżdżają do Polski.

