Zaznaczył, że do tego limitu nie wlicza się osób sprawujących te obrzędy - kapłanów, czy np. osób z zakładów pogrzebowych.

- Regulacja jest daleko idąca w stosunku do tego, co było. Ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, w mszach świętych do pięciu osób, nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy - kapłanów, albo osób, które uczestniczą np. w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych - powiedział minister.

- To jest bardzo duże ograniczenie, ale myślę, że niezbędne, abyśmy mogli funkcjonować i chronić siebie wzajemnie - dodał Szumowski podczas konferencji prasowej.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych będzie kontrolować liczbę uczestników pogrzebów

Będziemy informować i pilnować, aby w ceremoniach pogrzebowych nie uczestniczyło więcej niż pięć osób – zapewniła we wtorek dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Danuta Kruk.

Wyjaśniła, że to nie zarząd cmentarza jest organizatorem uroczystości pogrzebowych, a zakład pogrzebowy i to on jest zobowiązany do organizacji pochówku zgodnie z odpowiednimi przepisami. - My jedynie udostępniamy nasze sale ceremonialne, sale pożegnań, nasz teren – oznajmiła.

Dyrektor podkreśliła, że mimo to Zarząd Cmentarzy Komunalnych będzie informował o ograniczeniach dotyczących liczby uczestników pogrzebów. Zapowiedziała, że gdyby na uroczystość przybyło więcej uczestników niż zezwalają na to przepisy, to nie zostaną oni wpuszczeni na teren cmentarza. Wyraziła przekonanie, że do takich sytuacji nie dojdzie. - Zwykle uczestnicy uroczystości pogrzebowych stosują się do przepisów – powiedziała.