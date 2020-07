Podczas obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego prezydent zwrócił uwagę, że spotkanie z bohaterami powstania odbywa się w "w nietypowych, trudnych okolicznościach, w jakże zmniejszonych w stosunku do tego, co zawsze, gronie".

Dziękuję Bogu po raz kolejny w tym miejscu, że są z nami Powstańcy Warszawscy, absolutnie najwięksi bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia, tej kolejnej, już 76., rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale bohaterowie także i naszych czasów. Chcę to z całą mocą podkreślić, bo to nie tylko służba w konspiracji, to nie tylko służba i krew przelana w trakcie Powstania Warszawskiego, ale to później całe lata działalności, służenia Polsce, bardzo często także i działalności opozycyjnej zmierzającej do tego, żeby ta Polska była prawdziwie wolna, niepodległa, suwerenna - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent: Chcemy ten wielki pomnik, jakim jest Warszawa, budować dla przyszłych pokoleń

Wręczając przed chwilą powstańcom medale stulecia odzyskanej niepodległości, mówiłem: "tak, my tę niepodległość dzisiaj mamy także dzięki państwa bohaterstwu, dzięki państwa niezwykłemu czynowi i także państwa życiu, służbie, którą realizujecie cały czas poprzez swoją obecność, ale przede wszystkim poprzez spotkania z młodzieżą" - dodał prezydent.

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w czwartkowych uroczystościach w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, które są częścią obchodów zbliżającej się 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Mówiąc o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzimy też 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Podkreślił, że jest to stulecie zwycięstwa odniesionego "przez ojców i mamy powstańców warszawskich".

Jakże to wymowne, że to pokolenie, które walczyło o polską niepodległość na różnych frontach I wojny światowej, a później walczyło o to, by Polska wróciła na mapę, później walczyło na różnych frontach, o ukształtowanie granic Rzeczypospolitej: w Powstaniu Wielkopolskim, w Powstaniach Śląskich, czy broniło Rzeczypospolitej przed bolszewicką nawałą, wychowało swoje dzieci tak, że one potem bez wahania, bardzo często mając tylko lat naście, bardzo często dopiero wchodząc w życie, stanęło gotowe poświecić wszystko dla ojczyzny - powiedział Duda.

Podkreślił też, że życie, które powstańcy warszawscy byli gotowi poświęcić za ojczyznę, w ich młodym wieku, było "wszystkim, co mieli".

Jak mówił prezydent, "dzisiaj na nas, na pierwszym pokoleniu wychowującym się w większości w całkowicie wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce, na pokoleniu, które nigdy nie musiało chwycić za broń ani walczyć w podziemiu, ciąży wielka odpowiedzialność; obowiązkiem naszego pokolenia jest już tylko budować - tylko i aż".

Andrzej Duda wyraził zadowolenie z faktu, że za kilka dni w Warszawie odsłonięty zostanie pomnik Stanisława Jankowskiego, ps. Agaton, żołnierza Powstania Warszawskiego, Cichociemnego, którego - zdaniem prezydenta - "historia życia wystarczyłaby na taki film, że trudno byłoby w ogóle uwierzyć w scenariusz". Prezydent przypomniał, że Jankowski po wojnie należał do budowniczych Warszawy - m.in. budował MDM i trasę WZ.

Mówił również o odznaczonym dziś pośmiertnie Michale Borowskim, naczelnym architekcie Warszawy, określając go "głównym architektem Warszawy, który swoją służbą dla stolicy (...) nadał jej to najbardziej współczesne oblicze".

Zwracając się do powstańców, prezydent wyraził nadzieję, że te dwa wydarzenia zostaną przyjęte jako "symbol ciągłości pokoleń w budowaniu". Chcemy ten wielki pomnik powstańców warszawskich, jakim jest rozwijająca się pięknie Warszawa i cała Polska, o którą przecież walczyli, także budować dla Państwa i dla przyszłych pokoleń, jako Wasz pomnik, jako to, co przyszłym pokoleniom przekażemy - mówił do powstańców.

To nasza odpowiedzialność przed wami, żeby ten polski sztandar dalej nieść, nie tylko z odwagą, ale przede wszystkim z wielką odpowiedzialnością, której wam, bohaterom Warszawy i Polski, nigdy nie zabrakło - powiedział Duda.

Trzaskowski: Powstanie Warszawskie to część tożsamości wszystkich Polaków

Trzaskowski podczas czwartkowych uroczystości związanych z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego powiedział, że wydarzenia z 1944 r. są częścią tożsamości wszystkich Polaków. Jest to dzisiaj część naszej tożsamości, i to nie tylko tożsamości warszawianek i warszawiaków, ale tożsamości wszystkich Polek i wszystkich Polaków w całym kraju - podkreślił.

Prezydent stolicy zwrócił uwagę, że w całej Polsce upamiętnia się kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego oraz staje na minutę 1 sierpnia o godz. 17. To jest część naszej tożsamości. To jest część naszej duszy i zawsze będziemy wierni pamięci powstania przez kolejne lata i dekady, ponieważ jest to dla nas symbol najważniejszy - wskazał Trzaskowski.

Dodał, że bez Powstania Warszawskiego nie byłoby wolnej Polski. Bez uczestników Powstania Warszawskiego, bez ich niestrudzonej pracy (...) Warszawa nie wyglądałaby tak jak dzisiaj, nie miałaby takiej bohaterskiej niezłomnej i niepokornej duszy. To jest właśnie część naszego kodu genetycznego - dodał.

Trzaskowski, zwracając się do powstańców, podziękował za ich postawę i zapewnił, że Polacy "zawsze będą pamiętać".

Podczas czwartkowych uroczystości związanych z 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Warszawy zwrócił uwagę, że w dzisiejszej trudnej, pełnej podziałów rzeczywistości powstańcy są dla wszystkich drogowskazem. Dzięki wam spotykamy się co roku, możemy sobie podać dłoń i wszyscy dokładnie mówimy te same słowa. Na chwilę zapominamy o zgiełku dnia codziennego, o ewentualnych podziałach i skupiamy się na tym, co nas łączy, na wartościach, które wam przyświecały, które zawsze będą dla nas wszystkich drogowskazem (...). Pozwalacie nam odbudowywać wspólnotę, w zgodzie mówić i myśleć o tym, co nas łączy. To jest w dzisiejszych dniach, epoce olbrzymie dokonanie i olbrzymia wasza zasługa, za którą chciałem wam bardzo serdecznie podziękować - podkreślił.

Prezydent Warszawy zaapelował do mieszkańców stolicy, by ze względu na panującą epidemię koronawirusa przeżywali 76. rocznicę powstania trochę inaczej niż zazwyczaj, bo "najważniejsze jest zdrowie naszych bohaterów, które musimy chronić". Stąd w tym roku te uroczystości będą miały trochę inny charakter, ale oczywiście wspólnie podpisaliśmy apel z powstańcami o to, żeby oddać cześć bohaterom powstania przez te najbliższe dni - powiedział.

Trzaskowski podziękował powstańcom warszawskim za list, który skierowali do pracowników służby zdrowia walczących z koronawirusem. To dla nas, ale przede wszystkim dla młodzieży, jest wyraz solidarności, tych wszystkich wartości, które są dla nas tak niesłychanie istotne, bo przecież wy wtedy, w powstaniu, stanęliście razem, żeby bronić wartości najważniejszych - przede wszystkim godności ludzkiej - niezależnie od poglądów - zaznaczył.