Stacja Morska na Helu ponownie apeluje do turystów, by nie zbliżali się do fok wypoczywających na plaży. To reakcja na zdjęcie, które przedstawia fokę otoczoną przez grupę turystów na helskiej plaży.

Ekolodzy tłumaczą, że takim zachowaniem nie tylko zakłócamy spokój dzikich zwierząt, ale też narażamy się na niebezpieczeństwo. Powinniśmy wiedzieć, że to foki są u siebie na plaży, a my gościmy tutaj tylko w niektórych momentach w roku – podkreśliła kierowniczka Stacji Morskiej Iwona Pawliczka. Reklama Naturalnym zachowaniem wobec każdego dzikiego zwierzęcia powinien być dystans. Nie powinniśmy ich ani przyzwyczajać do swojej obecności, ani próbować dokarmiać ani głaskać – dodała.